बच्चों-बड़ों सभी को पसंद आएगी घर पर बनी चॉकलेट पाई, आसान है इसकी रेसिपी

चॉकलेट पाई एक स्वादिष्ट और लजीज डेजर्ट है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह मिठाई खासतौर पर बच्चों और युवाओं के बीच बहुत पसंद की जाती है। इस लेख में हम आपको चॉकलेट पाई बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। इस डेजर्ट की खासियत यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसके सभी सामान आसानी से मिल जाते हैं।

सामान चॉकलेट पाई के लिए जरूरी चीजें चॉकलेट पाई बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जिन्हें आप आसानी से बाजार से खरीदकर ला सकते हैं। इसके लिए आपको 200 ग्राम बिस्किट (मैरी बिस्किट के या कोई भी अन्य बिस्किट), 100 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम डार्क चॉकलेट, 400 मिलीलीटर क्रीम, 200 ग्राम शक्कर और थोड़ा-सा वनीला एसेंस चाहिए होगा। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप चॉकलेट पाई तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को खिला सकते हैं।

बेस सबसे पहले तैयार करें बेस चॉकलेट पाई का बेस बनाने के लिए सबसे पहले बिस्किट को मिक्सी में पीस लें, ताकि यह पाउडर बन जाए। अब इस बिस्किट पाउडर को पिघले हुए मक्खन के साथ मिलाएं और एक टिन में डालकर अच्छे से दबाएं, ताकि एक समान बेस तैयार हो सके। इसके बाद इस बेस को फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें, ताकि यह ठंडा होकर सेट हो जाए। इससे पाई का बेस तैयार हो जाएगा।

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मिश्रण चॉकलेट मिश्रण बनाएं अब बारी आती है चॉकलेट मिश्रण बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को क्रीम के साथ पिघलाएं। इसके लिए एक बर्तन में पानी उबालें और उस पर एक दूसरा बर्तन रखें, फिर उसमें डार्क चॉकलेट डालकर इसे पिघलाएं। जब चॉकलेट पूरी तरह पिघल जाए तो उसमें शक्कर और वनीला एसेंस मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर गैस से उतार लें, ताकि यह तैयार हो सके। ध्यान रखें कि मिश्रण को धीमी आंच पर पकाना है।

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