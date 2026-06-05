घर आए मेहमानों को बनाकर खिलाएं अचारी सोया चाप, रुमाली रोटी के साथ लगेगी लाजवाब
क्या है खबर?
सोया चाप एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो खासतौर पर शाकाहारियों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। अचारी सोया चाप एक विशेष प्रकार का व्यंजन है, जिसमें अचार का तीखा स्वाद शामिल होता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सोया प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको अचारी सोया चाप की आसान रेसिपी बताते हैं।
सामग्रियां
अचारी सोया चाप के लिए जरूरी सामग्री
अचारी सोया चाप बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: सोया चाप (आधा किलो), दही (एक कप), लाल मिर्च पाउडर (एक चम्मच), हल्दी पाउडर (आधा चम्मच), धनिया पाउडर (एक चम्मच), गरम मसाला (आधा चम्मच), अमचूर पाउडर (एक चम्मच), नमक (स्वादानुसार), सरसों का तेल (2 बड़े चम्मच), हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), लहसुन-अदरक का पेस्ट, अचार का मसाला और नींबू का रस। आप इसमें सीधे अचार भी डाल सकते हैं।
#1
सोया चाप को तैयार करने का तरीका
सबसे पहले सोया चाप को पानी में डालकर उबाल लें, ताकि वह नरम हो जाएं। इसके बाद उन्हें ठंडा करके चाप को बीच से काट लें, ताकि अचार का मसाला अंदर तक पहुंच सके। अब एक बड़े कटोरे में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक, हरी मिर्च, अचार मसाला और लहसुन-अदरक का पेस्ट मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट में सोया चाप को भिगो दें और कुछ घंटे के लिए छोड़ दें।
#2
अचारी चाप को पकाने का तरीका
अब भिगोए हुए सोया चाप को सींक में लगाएं। अगर आपके पास सींक नहीं है तो आप इन्हें सींक में लगाने के बजाय तवे पर सीधा भी सेंक सकते हैं। अगर आप ओवन का इस्तेमाल करते हैं तो इन चाप को 200 डिग्री पर 15-20 मिनट तक पकाएं। इसी तरह अगर आप तवे पर सेंक रहे हैं तो इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें।
#3
अचारी सोया चाप की ग्रेवी बनाने का तरीका
अचारी सोया चाप के लिए ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर भूनें, जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि मसाला तेल छोड़ने लगे।
#4
अचारी सोया चाप को अंतिम रूप देने का तरीका
जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो इसमें भिगोए हुए सोया चाप डालकर 5-10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से चाप में समा जाएं। इसके बाद नींबू का रस छिड़ककर इसे गैस से उतार लें। आपका अचारी सोया चाप तैयार है। इसे हरे धनिये की चटनी और प्याज के सलाद के साथ गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। इसका असली स्वाद रुमाली रोटी के साथ ही आएगा।