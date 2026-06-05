घर आए मेहमानों को बनाकर खिलाएं अचारी सोया चाप, रुमाली रोटी के साथ लगेगी लाजवाब

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सोया चाप को तैयार करने का तरीका

सबसे पहले सोया चाप को पानी में डालकर उबाल लें, ताकि वह नरम हो जाएं। इसके बाद उन्हें ठंडा करके चाप को बीच से काट लें, ताकि अचार का मसाला अंदर तक पहुंच सके। अब एक बड़े कटोरे में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक, हरी मिर्च, अचार मसाला और लहसुन-अदरक का पेस्ट मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट में सोया चाप को भिगो दें और कुछ घंटे के लिए छोड़ दें।