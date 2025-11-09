उबली हुई ब्रोकली नहीं आती पसंद? एक बार बनाएं स्वादिष्ट चीजी मलाई ब्रोकली

ब्रोकली एक ऐसी हरी सब्जी है, जिसे लोग पोषण का पावर हाउस कहते हैं। यह विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से समृद्ध होती है और फोलेट का भी अच्छा स्त्रोत होती है। इसे डाइट का हिस्सा बनाने से आपकी प्रतिरक्षा मजबूत हो सकती है और आप कई स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। हालांकि, कई लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एक बार चीजी मलाई ब्रोकली खा कर देखें।

सामग्री इन सामग्रियों से बनेगा यह पकवान जैसा की आप समझ ही गए होंगे, इस पकवान की मुख्य सामग्री ब्रोकली है। इसके अलावा इसमें कई अन्य सामग्रियां भी शामिल होती हैं, जो आपकी रसोई में मौजूद होंगी। इसके लिए आपको एक बड़ी ब्रोकली, एक कप मलाई, आधा कप चीज, एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, नमक, नींबू का रस, घी, हरी प्याज और ओरिगैनो चाहिए होगा। यह पकवान एयर फ्रायर में बहुत स्वादिष्ट बनता है।

स्टेप 1 ब्रोकली को उबालें रेसिपी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ब्रोकली को धो लें और काट लें। अब एक पैन में पानी भरें और उसमें नमक डालकर उबाल लें। इसमें ब्रोकली डालें और 15 से 20 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद ब्रोकली को तुरंत ठंडे पानी में डाल दें, ताकि वे ज्यादा न पक जाएं। कुछ सेकंड के अंदर ही सभी टुकड़ों को ठंडे पानी से निकालकर किसी थाली में अलग रख दें।

स्टेप 2 मसाला तैयार करें एक कटोरे लें और उसमें मलाई, कद्दूकस की हुई चीज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और नमक मिलाएं। इन सभी सामग्रियों को तब तक मिलाते रहें जब तक मिश्रण में कोई गाठ न बचे। इसमें उबली हुई ब्रोकली के टुकड़े डालें और उन्हें अच्छी तरह से मसाले में लपेट दें। इसी चरण में इसमें घी भी मिला दें और अपने स्वाद के अनुसार मसालों को बढ़ा लें।