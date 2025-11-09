ठंड में खाना बनाने का नहीं करता मन? महज 15 मिनट में बन जाएंगे ये पकवान

सर्दियों के दौरान ठंड बढ़ने की वजह से रसोई में खड़े होना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खाना बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। आज के लेख में हम आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो महज 15 मिनट में बन जाते हैं। इनका स्वाद तो लाजवाब होता ही है, साथ ही इनकी रेसिपी भी आसान होती है।

#1 गोभी के पराठे सर्दियों में गोभी ज्यादा मिलती है, जिससे आप लजीज पराठे बना सकते हैं। इसके लिए गोभी को साफ करके कद्दूकस कर लें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला मिलाएं। आटे को बेल कर उसकी गोल रोटियां बनाएं और उसमें गोभी वाले मिश्रण को भरें। इसके बाद इसे बंद करके दोबारा बेलें। तवे पर तेल या घी गर्म करें और पराठों को सुनेहरा होने तक सेक लें।

#2 सब्जियों वाली खिचड़ी सब्जियों वाली खिचड़ी गर्माहट प्रदान करेगी और 15 मिनट के अंदर बन भी जाएगी। इसके लिए आपको मूंगदाल, चावल, हरी मटर, गाजर, आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और घी की जरूरत होगी। सबसे पहले मूंगदाल और चावल को धोकर भिगो दें और एक पैन में घी गर्म करें। उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें सभी सब्जियां डालकर भूनें और उसके बाद मूंगदाल और चावल डालकर पकाएं।

#3 लेमन राइस लेमान राइस दक्षिण भारतीय खान-पान में मशहूर है, जो बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए चावल को पकाएं और ठंडा कर लें। एक पैन में तेल गर्म करके उसमें मूंगफली डालें और सुनहरी हो जाने पर उसमें करी पत्ते और सूखी लाल मिर्च डालें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, हल्दी, नमक और कड़ी पत्ते का पाउडर मिलाएं। इसमें पके हुए चावल और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें भुना हुआ मूंगफली का पाउडर मिलाकर परोसें।

#4 पनीर भुर्जी और रोटी पनीर भुर्जी प्रोटीन से भरपूर व्यंजन है, जो 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसके लिए प्याज, टमाटर और लहसुन को छोटा-छोटा काट लें। अब पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और लहसुन डालकर भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर डालें और सभी भारतीय मसाले शामिल कर दें। टमाटर के मुलायम होने पर इसमें मीसा हुआ पनीर मिलाएं और धनिया डालकर रोटी के साथ खाएं।