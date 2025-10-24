सर्दी शुरू होने से पहले बना लें आटे की स्वादिष्ट पिन्नी, इन्हें खाने से मिलेगी गर्माहट

अक्टूबर-नवंबर में हल्की-हल्की ठंड पड़ने लगती है, यानि कि सर्दियां दस्तक देने लगती हैं। इस मौसम में कुछ ऐसा खाने का दिल करता है, जो शरीर को गर्माहट प्रदान कर सके। सर्दी शुरू होने से पहले आटे की पिन्नी बना कर रख लेना एक बढ़िया निर्णय होगा। यह पंजाब के मशहूर लड्डू होते हैं, जो कई तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। इन्हें खाने से ऊर्जा बढ़ती है और ठंड भी नहीं लगती। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

पिन्नी क्या होती है पिन्नी? पंजाब में सर्दियों की शुरुआत होते ही सभी के घरों में आटे की पिन्नियां बनने लगती हैं। यह एक प्रकार की मिठाई है, जो घी और आटे से तैयार की जाती है। इसमें कई तरह के बीज और मेवे भी मिलाए जाते हैं, जो इसके पोषण मूल्य को बढ़ा देते हैं। इस मिठाई को त्योहारों जैसे विशेष अवसरों पर जरूर बनाया जाता है और चाव से खाया जाता है। इसका सेवन करने से गर्माहट मिलती है और ताकत बढ़ती है।

सामग्री आटे की पिन्नी बनाने के लिए लगेगा ये सामान आटे की पिन्नी बनाने में जो भी सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, वे आसानी से घर की रसोई में मौजूद रहती हैं। इसमें केवल देसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और कोई अनोखी सामग्री नहीं शामिल होती है। आटे की पिन्नी बनाने के लिए आपको पिस्ता, बादाम, काजू, एक कप घी, आधा कप खाने वाला गोंद, किशमिश, खरबूजे के बीज, 2 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच सोंठ का पाउडर, इलायची पाउडर और एक कप पिसी चीनी चाहिए होगी।

स्टेप 1 गोंद को पकाने से शुरू होगी रेसिपी आटे की पिन्नी बनाने की शुरुआत मेवे काटने से होगी। एक थाली में सभी मेवों को निकाल लें और उन्हें बिलकुल छोटा-छोटा काट लें। आप चाहें तो उन्हें मिक्सी में पीस भी सकते हैं, लेकिन उनका पाउडर न बनाएं। अब एक पैन में घी गर्म करें और उसे अच्छी तरह पिघल जाने दें। इसमें गोंद डालकर उसे तब तक पकाएं जब तक वह चिपचिपा न हो जाए। इसे ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना लें।

स्टेप 2 आटे को भून कर बनाएं लड्डू अब पैन में सभी काटे हुए मेवों को डालें और उन्हें धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लें। अब इसी पैन में दोबारा घी डालें और गेहूं का आटा डालकर मिलाएं। आटे को लगातार मिलाते रहें और उसमें गाठें न बनने दें। जब आटे का रंग गाढ़ा हो जाए और मिश्रण मुलायम हो जाए तो मिलाना बंद कर दें। अब सभी सामग्रियों को आटे में मिलाएं और हाथों से गूंध लें। इस मिश्रण के गोल-गोल लड्डू तैयार करें और खाएं।