पैरों की सूजन से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

पैरों में सूजन एक आम समस्या है, जो अक्सर लंबे समय तक खड़े रहने, बैठने या यात्रा करने के कारण हो सकती है। यह समस्या असुविधा का कारण बन सकती है और चलने-फिरने में कठिनाई पैदा कर सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप पैरों की सूजन को कम कर सकते हैं और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।

#1 नमक वाले पानी में पैर डुबोएं पैरों की सूजन कम करने के लिए नमक वाला पानी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी भरें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब अपने पैरों को 15-20 मिनट तक इस पानी में डुबोएं। नमक पानी को सोखने में मदद करता है, जिससे सूजन कम होती है और आराम भी मिलता है। इस प्रक्रिया को दिन में एक बार जरूर अपनाएं ताकि आपको जल्दी राहत मिल सके।

#2 ठंडे पानी से सिकाई करें ठंडे पानी की सिकाई भी पैरों की सूजन कम करने में मददगार होती है। इसके लिए एक बाल्टी में बर्फ का टुकड़ा डालकर उसे कुछ मिनट तक अपने पैरों पर घुमाएं या फिर एक कपड़े में बर्फ लपेटकर प्रभावित जगह पर लगाएं। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और सूजन कम होती है। यह प्रक्रिया दिन में दो बार करने से आपको जल्दी राहत मिलेगी और आराम भी महसूस होगा।

#3 सेब के सिरके का इस्तेमाल करें सेब का सिरका प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने में मदद करता है। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में दो चम्मच सेब का सिरका मिलाकर उसमें अपने पैरों को 15-20 मिनट तक डुबोएं। इससे सूजन कम होगी और आराम भी मिलेगा। इस प्रक्रिया को दिन में एक बार जरूर अपनाएं ताकि आपको जल्दी राहत मिल सके और पैरों की सूजन जल्द घट सके।

#4 अदरक का रस लगाएं अदरक का रस भी पैरों की सूजन कम करने में मदद करता है। इसके लिए एक अदरक का टुकड़ा लेकर उसे कदूकस कर लें और उसका रस निकाल लें। अब इस रस को प्रभावित जगह पर लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। अदरक में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण सूजन कम करने में मदद करते हैं और पैरों को आराम भी मिलता है।