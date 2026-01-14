मधुबनी पेंटिंग की ये आकृतियां सीखने के लिए हैं बेहतरीन, आजमाएं ये 5 सरल विचार

मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक पारंपरिक कला है। यह कला रंग-बिरंगे और जीवंत चित्रों के लिए जानी जाती है। अगर आप इस कला को सीखना चाहते हैं तो कुछ सरल विचारों को अपनाकर आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रश की बजाय उंगलियों, बांस की कलम और सूती कपड़ों का उपयोग करना होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान मधुबनी पेंटिंग विचार बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप इस कला को आसानी से सीख सकते हैं।

#1 पेड़-पौधे बनाएं मधुबनी पेंटिंग में पेड़-पौधे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस एक कागज पर पेड़ की आकृति बनानी होगी, फिर उसे हरे रंग से भर दें। आप चाहें तो पेड़ों पर फल और फूल भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप जमीन पर घास भी बना सकते हैं, जिससे आपका चित्र और भी खूबसूरत लगेगा। इस प्रकार आप धीरे-धीरे पेड़-पौधों की विविधता को अपने चित्र में शामिल कर सकते हैं।

#2 जानवरों की आकृतियां बनाएं मधुबनी पेंटिंग में जानवरों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इसके लिए आप कागज पर जानवर की आकृति बनाएं जैसे हाथी, घोड़ा या कुत्ता आदि, फिर उन्हें काले रंग से भर दें और ऊपर से अन्य रंगों का उपयोग करके उन्हें सजाएं। आप चाहें तो जानवरों की आंखों, पूंछ और पैरों पर खास ध्यान देकर उन्हें और भी जीवंत बना सकते हैं। इससे आपका चित्र और भी आकर्षक लगेगा और इसमें जानवरों की विविधता भी दिखाई देगी।

Advertisement

#3 फूलों की बेल बनाएं फूलों की बेल बनाना भी मधुबनी पेंटिंग का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए आपको बस एक लंबी रेखा खींचनी होगी, जो आपकी तस्वीर के बीच से गुजरती हो, फिर उस पर छोटे-छोटे गोलाकार या अर्धगोलाकार आकार बनाकर उन्हें विभिन्न रंगों से भर दें। आप चाहें तो बेल पर छोटे-छोटे पत्ते भी बना सकते हैं, जिससे आपकी फूलों की बेल और भी सुंदर लगेगी। इस प्रकार आप फूलों की बेल को आसानी से बना सकते हैं।

Advertisement

#4 देवी-देवताओं की तस्वीर बनाएं मधुबनी पेंटिंग में देवी-देवताओं की तस्वीरें भी बनाई जाती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले देवी-देवताओं की आकृति बनानी होगी, फिर उन्हें विभिन्न रंगों से भर दें। आप चाहें तो उनके कपड़ों पर भी खास ध्यान दे सकते हैं ताकि वे और भी आकर्षक लगें। इसके अलावा आप उनकी आंखों, हाथों और पैरों पर भी खास ध्यान देकर उन्हें जीवंत बना सकते हैं। इससे आपकी मधुबनी पेंटिंग में धार्मिकता का भी समावेश होगा।