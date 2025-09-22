बर्तन जल गए हैं? इन 5 हैक्स को अपनाकर आसानी से करें साफ 

आमतौर पर खाना बनाते समय कई बार बर्तन जल जाते हैं। इससे न सिर्फ बर्तन की चमक चली जाती है, बल्कि जले हुए हिस्से को साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बर्तनों को दोबारा से चमकदार बनाने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप जले हुए बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं।

#1 बर्तन धोने वाले साबुन का करें इस्तेमाल अगर आपके किसी बर्तन के अंदर खाना जल गया है तो उसे साफ करने के लिए आप बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले जल गए बर्तन में गर्म पानी भरकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर उसमें बर्तन धोने वाला साबुन लगाकर स्क्रबर से रगड़ें। इसके बाद बर्तन को साफ पानी से धो लें। इस तरीके से बर्तन की सफाई आसान हो जाएगी।

#2 सिरका आएगा काम जले हुए बर्तन को साफ करने के लिए सिरका भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले जले हुए बर्तन में पानी और सिरका मिलाकर उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद बर्तन को स्क्रबर से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। यह तरीका जले हुए बर्तन को आसानी से साफ करने में मदद करेगा। सिरके का यह गुण कई अन्य घरेलू कामों में भी फायदेमंद होता है।

#3 बेकिंग सोडा भी है प्रभावी जले हुए बर्तनों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को जले हुए बर्तन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद बर्तन को स्क्रबर से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। यह तरीका जले हुए बर्तनों को आसानी से साफ करने में मदद करेगा।

#4 नमक का करें इस्तेमाल अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसकी जगह नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जल गए बर्तन में गर्म पानी भरकर उसमें नमक मिलाएं, फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बर्तन को स्क्रबर से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। यह तरीका जले हुए बर्तनों को आसानी से साफ करने में मदद करेगा।