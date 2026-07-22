घर पर आसानी से बनाएं चिली पनीर, जानें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

चिली पनीर के लिए सबसे पहले आपको पनीर के बड़े-बड़े टुकड़े काटने होंगे। आप चाहें तो पनीर को लंबे या चौड़े आकार में काट सकते हैं।

इसके बाद पनीर के टुकड़ों को हल्का सा तल लें ताकि वे सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं और उनका स्वाद बढ़ जाए।

तलने के बाद पनीर के टुकड़ों को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें ताकि वे ठंडे हो जाएं और तेल निकल जाए।