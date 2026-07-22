घर पर आसानी से बनाएं चिली पनीर, जानें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
क्या है खबर?
चिली पनीर एक लोकप्रिय इंडो-चाइनीस व्यंजन है, जो अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। यह व्यंजन खासतौर पर युवाओं और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे सॉस के साथ तले हुए पनीर के टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। आइए आज हम आपको घर पर चिली पनीर बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
सामग्री
चिली पनीर के लिए जरूरी सामग्री
चिली पनीर बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए।
200 ग्राम पनीर (बड़े-बड़े टुकड़ों में काटा हुआ), 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 1-2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टोमैटो सॉस, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच लहसुन (कदूकस किया हुआ), 1 चम्मच अदरक (कदूकस किया हुआ), 1-2 प्याज (बारीक कटी हुई), 1-2 शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार), 2-3 चम्मच तेल।
#1
पहले तैयार करें पनीर के टुकड़े
चिली पनीर के लिए सबसे पहले आपको पनीर के बड़े-बड़े टुकड़े काटने होंगे। आप चाहें तो पनीर को लंबे या चौड़े आकार में काट सकते हैं।
इसके बाद पनीर के टुकड़ों को हल्का सा तल लें ताकि वे सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं और उनका स्वाद बढ़ जाए।
तलने के बाद पनीर के टुकड़ों को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें ताकि वे ठंडे हो जाएं और तेल निकल जाए।
#2
अब ग्रेवी के लिए बनाएं पेस्ट
चिली पनीर की ग्रेवी के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस लें।
अगर आप ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा कम रखें या बिना पीसे ही इस्तेमाल करें।
इसके बाद इस पेस्ट को एक कटोरे में निकालकर उसमें सोया सॉस, टोमैटो सॉस और सिरका मिलाएं। यह मिश्रण चिली पनीर की ग्रेवी के लिए तैयार हो जाएगा।
#3
अब ग्रेवी को करें तैयार
ग्रेवी के लिए पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें।
जब ये सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं तो इसमें अदरक-लहसुन वाला पेस्ट डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें सोया सॉस, टोमैटो सॉस और सिरका मिलाएं।
अब इस मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर इसे कुछ देर पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
#4
आखिर में पनीर के टुकड़ों को ग्रेवी में मिलाएं
जब ग्रेवी अच्छी तरह पक जाए तो इसमें तले हुए पनीर के टुकड़ों को डालें और इसे धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकने दें ताकि पनीर ग्रेवी के स्वाद में डूब जाए।
अगर आपको ज्यादा मसालेदार पसंद नहीं है तो इसमें नमक और काली मिर्च स्वादानुसार मिलाएं। अब आपका चिली पनीर तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।