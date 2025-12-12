घर के बगीचे में आसानी से उगाएं पूरन, जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें
क्या है खबर?
पूरन एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पौधा है, जिसे आप अपने घर के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह पौधा न केवल बगीचे को सुंदर बनाता है, बल्कि खाने में भी एक खास स्वाद जोड़ती है। पूरन को पोर्सलैन नाम से भी जाना जाता है और इसका पौधा साल भर हरा-भरा रहता है। इस लेख में हम आपको पूरन उगाने के कुछ सरल और कारगर टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से पौधा स्वस्थ रहेगा।
#1
सही जगह का चुनाव करें
पूरन को उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना जरूरी है। इस पौधे को धूप पसंद होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां दिनभर धूप मिल सके। अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो आप खिड़की या बालकनी में भी इसे रख सकते हैं। ध्यान रखें कि पौधे को रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की धूप मिले, ताकि वह अच्छी तरह से बढ़ सके।
#2
इस तरह बीज बोएं
पूरन के बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करें। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली खाद मिलाई हुई मिट्टी का उपयोग करें। बीजों को लगभग 1-2 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी में बोएं और हल्का पानी दें। इससे मिट्टी नम रहेगी, लेकिन ज्यादा गीली भी नहीं होगी। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी हो, ताकि पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।
#3
नियमित रूप से पानी दें
पूरन के पौधे को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। हालांकि, ध्यान रखें कि आप ज्यादा पानी न दें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह या शाम के समय थोड़ा पानी देना। बारिश के मौसम में पानी को खुद-ब-खुद पर्याप्त नमी मिल जाती है, इसलिए इस दौरान अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं होती। गर्मियों में पौधे को दिन में 2 बार पानी दें और सर्दियों में सप्ताह में एक बार।
#4
खाद और पोषक तत्व प्रदान करें
पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। इसके लिए जैविक खाद सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि यह पौधों के लिए सुरक्षित होता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधारता है। इसके अलावा पौधे को पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है, इसलिए समय-समय पर उसे पोषक तत्व दें। आप बाजार में मिलने वाली रासायनिक खाद के बजाय घर में बनी जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं।