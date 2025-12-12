भारत के शाही परिवारों के फैशन ब्रांड, जो पेश करते हैं बेहतरीन कपड़े

भारत के शाही परिवारों ने हमेशा से फैशन और परिधान में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये परिवार न केवल अपने शाही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके द्वारा स्थापित फैशन ब्रांड भी मशहूर हैं। इन ब्रांड की खासियत यह है कि ये पारंपरिक भारतीय शिल्पकला और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करते हैं। आइए आज हम आपको भारत के 5 मशहूर शाही परिवारों के फैशन ब्रांड के बारे में बताते हैं।

#1 हाउस ऑफ पटौदी पटौदी परिवार ने 'हाउस ऑफ पटौदी' नामक फैशन ब्रांड स्थापित किया है, जो उनके शाही अंदाज को दर्शाता है। यह ब्रांड पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कपड़े बनाता है, जिनकी गुणवत्ता और डिजाइन उन्हें औरों से अलग करती है। इस ब्रांड के कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि उन्हें पहनने वाले को एक खास और शाही लुक भी देते हैं। यह ब्रांड डिजाइनर फुट वियर भी बनाता है।

#2 महारानी गायत्री देवी जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने भी अपने नाम से एक फैशन ब्रांड शुरू किया था, जिसका नाम 'गायत्री देवी' रखा गया था। यह ब्रांड महिलाओं के लिए पारंपरिक राजस्थानी शिल्पकला को आधुनिक तरीके से पेश करता है। इन कपड़ों में हाथ से कढ़ाई, बंधेज और शीशे की कारीगरी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। गायत्री देवी के कपड़े न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि उन्हें पहनने वाली को एक शाही लुक भी देते हैं।

#3 सिंह्स ऑफ पंजाब अमृतसर के शाही परिवार ने 'सिंह्स ऑफ पंजाब' नामक फैशन ब्रांड स्थापित किया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया था। यह ब्रांड पुरुषों के लिए तैयार किए गए पारंपरिक पंजाबी परिधानों पर केंद्रित था, जिसमें कुर्ता-पजामा, शेरवानी और अंगरखा आदि शामिल थे। इन कपड़ों में पंजाबी संस्कृति की झलक मिलती है और इन्हें पहनने वाला हर व्यक्ति शाही महसूस करता है। यह ब्रांड अपने उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है।

#4 महाराजा मान सिंह उदयपुर के शाही परिवार ने 'मान सिंह' नामक एक फैशन ब्रांड शुरू किया था, जिसका उद्देश्य मेवाड़ क्षेत्र की पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देना था। इस ब्रांड के तहत मेवाड़ी शैली की साड़ियां, लहंगे और कुर्ता सेट बनाए जाते थे, जिनमें हाथ से कढ़ाई, जरी की कारीगरी और रंग-बिरंगे कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे। मान सिंह ब्रांड अपने उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों और पारंपरिक राजस्थानी शिल्पकला के लिए जाना जाता था, जो उन्हें बेहद खास बनाता था।