स्ट्रोक से पहले दिखाई देते हैं ये 5 संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है, जो अचानक होती है और इससे जान का खतरा रहता है। हालांकि, स्ट्रोक आने से पहले शरीर कुछ संकेत देता है, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। आइए आज हम आपको स्ट्रोक से पहले आने वाले संकेतों के बारे में बताते हैं ताकि आप समय रहते सावधान हो सकें और जरूरी कदम उठा सकें। इस जानकारी की मदद से आप अपनी और अपनों की जान को बचा सकते हैं।

#1 मुंह का टेढ़ा होना अगर अचानक से मुंह का एक हिस्सा टेढ़ा हो जाए तो इसे हल्के में न लें। यह स्ट्रोक का एक आम संकेत हो सकता है। इससे पता चलता है कि दिमाग के किसी हिस्से पर दबाव पड़ रहा है, जिससे यह होता है। अगर किसी का मुंह अचानक टेढ़ा हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इलाज किया जा सके और गंभीर समस्याओं से बचा जा सके।

#2 बोलने में दिक्कत होना अगर आपको बोलने में परेशानी हो रही हो या आपकी आवाज अचानक से धीमी हो जाए तो यह भी स्ट्रोक का एक अहम संकेत हो सकता है। इसमें बोलने की स्पष्टता कम हो जाती है और शब्दों का सही से उच्चारण नहीं हो पाता है। अगर किसी को बोलने में ऐसी दिक्कत हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इलाज किया जा सके और गंभीर समस्याओं से बचा जा सके।

#3 हाथ या पैर का सुन्न होना अगर अचानक से हाथ या पैर सुन्न हो जाएं या इनमें कमजोरी महसूस होने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी स्ट्रोक का एक आम संकेत हो सकता है। इससे पता चलता है कि दिमाग के किसी हिस्से पर दबाव पड़ रहा है, जिससे यह होता है। अगर किसी के हाथ या पैर में ऐसी समस्या हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इलाज किया जा सके।

#4 आंखों का धुंधलापन या आंखों का देख न पाना अगर अचानक से आंखों का धुंधलापन हो जाए या आप ठीक से देख न पा रहे हों तो यह भी स्ट्रोक का एक अहम संकेत हो सकता है। इसमें देखने की क्षमता कम हो जाती है और चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। अगर किसी की आंखों में ऐसी समस्या हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इलाज किया जा सके और गंभीर समस्याओं से बचा जा सके।