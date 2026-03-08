कनाडा: मॉन्ट्रियल की यात्रा के दौरान अपनी साइकिल से इन 5 रास्तों पर जरूर जाएं

मॉन्ट्रियल कनाडा का एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है। यहां की गलियों में घूमना एक अलग ही अनुभव होता है। साइकिल चलाने वालों के लिए मॉन्ट्रियल एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां पर कई ऐसी सड़कें और पार्क हैं, जहां आप साइकिल पर आराम से घूम सकते हैं। आइए मॉन्ट्रियल में साइकिल चलाने के लिए बेहतरीन रास्तों के बारे में जानते हैं।

#1 लाफोंटेन पार्क लाफोंटेन पार्क मॉन्ट्रियल का एक प्रमुख आकर्षण है। यहां पर आप साइकिल चलाते हुए प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस पार्क में कई किलोमीटर लंबे रास्ते हैं, जो आपको झीलों और हरियाली से घिरे हुए वातावरण का अनुभव कराते हैं। यहां की हवा ताजगी से भरी हुई है और चारों ओर का नजारा बेहद सुंदर है। यह पार्क परिवार संग समय बिताने और पिकनिक मनाने के लिए भी शानदार जगह है।

#2 ओलंपिक पार्क ओलंपिक पार्क साइकिल चलाने वालों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यह पार्क 1976 के खेलों के लिए बनाया गया था और आज भी इसकी भव्यता बरकरार है। यहां पर आप साइकिल चलाते हुए स्टेडियम, स्विमिंग पूल और टॉवर देख सकते हैं। इस पार्क में साइकिल चलाने का मजा ही कुछ अलग है। यहां की सड़कों पर घूमते हुए आप मॉन्ट्रियल की संस्कृति और इतिहास को करीब से जान सकते हैं।

#3 सेंट-लॉरेन्स नदी किनारा सेंट-लॉरेन्स नदी किनारा मॉन्ट्रियल का एक अन्य प्रमुख आकर्षण है। यहां पर आप साइकिल चलाते हुए नदी के किनारे-किनारे घूम सकते हैं। इस रास्ते पर चलने से आपको पानी का शांत वातावरण मिलेगा, जो बहुत ही सुकून देने वाला होता है। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा आपके अनुभव को और भी खास बना देगी। इस रास्ते पर चलकर आप मॉन्ट्रियल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#4 माउंट रॉयल पार्क माउंट रॉयल पार्क मॉन्ट्रियल का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस पार्क में साइकिल चलाते हुए आपको पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका परिणाम आपके सभी प्रयासों को सार्थक बना देगा। यहां से शहर का दृश्य बेहद सुंदर है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस पार्क में घूमते हुए आपको मॉन्ट्रियल की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनोखा अनुभव मिलेगा।