आइसलैंड की यात्रा के दौरान इन 4 जियोथर्मल स्पा का करें रुख, मिलेगा भरपूर आराम
क्या है खबर?
आइसलैंड का प्राकृतिक सौंदर्य और जियोथर्मल स्पा पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। यहां के गर्म पानी के झरने और बाथहाउस एक अनोखा अनुभव देते हैं। आइसलैंड की धरती के नीचे की गर्मी से उत्पन्न गर्म पानी का उपयोग जियोथर्मल स्पा में किया जाता है। यहां के स्पा में आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ आराम और ताजगी का अनुभव कर सकते हैं। आइए आइसलैंड के प्रमुख जियोथर्मल स्पा के बारे में जानते हैं।
#1
ब्लू लैगून स्पा
ब्लू लैगून स्पा आइसलैंड के सबसे मशहूर जियोथर्मल स्पा में से एक है। यह रेकजाविक से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और अपने नीले-हरे रंग के पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा यहां मालिश और त्वचा के उपचार जैसी कई सेवाएं भी मिलती हैं, जो आपको आराम देकर स्वस्थ बना सकती हैं।
#2
मिस्ट स्पा
मिस्ट स्पा आइसलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित एक खास जियोथर्मल स्पा है। यह समुद्र तट के पास है, जिससे यहां का दृश्य बेहद सुंदर है। मिस्ट स्पा में आप प्राकृतिक गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं और समुद्र के किनारे आराम कर सकते हैं। यहां की सेवाएं आपके शरीर और मन को तरोताजा कर देंगी। इस स्पा की शानदार सुविधाएं आपके मन को बहुत सुकून और खुशी प्रदान करेंगी।
#3
वेटरहर्न स्पा
वेटरहर्न स्पा आइसलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित एक सुंदर जियोथर्मल स्पा है। यह जगह अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां आप गर्म पानी के तालाबों में स्नान कर सकते हैं और आसपास की पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। वेटरहर्न स्पा में आने वाले पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके आस-पास की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है।
#4
लैंडमैनलौगर स्पा
लैंडमैनलौगर स्पा आइसलैंड के दक्षिणी भाग में स्थित एक सुंदर जियोथर्मल स्पा है। यह जगह अपने रंग-बिरंगे गीजरों और गर्म पानी के झरनों के लिए जानी जाती है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब रहकर आराम कर सकते हैं। लैंडमैनलौगर स्पा में कई प्रकार की स्पा सेवाएं भी मिलती हैं, जो आपके शरीर और मन को तरोताजा कर देंगी। इसके आस-पास की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को भा जाएगी और खुशी भी देगी।