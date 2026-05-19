गर्मियों के दौरान रामबूटन से बनाएं ये 5 ताजगी देने वाले व्यंजन, स्वाद होता है बेहतरीन

रामबूटन एक ऐसा फल है, जो गर्मियों के दौरान ही बाजारों में मिलता है। इसका मीठा और रसीला गूदा इसे खास बनाता है। आमतौर पर लोग इसे सीधा खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको रामबूटन से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 रामबूटन का हलवा रामबूटन का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रामबूटन का गूदा निकालकर उसे पीस लें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें सूजी को भून लें। अब इसमें पिसा हुआ गूदा डालें और मिलाएं, फिर इसमें जरूरत के अनुसार चीनी डालकर पकने दें। अंत में इसमें कटे हुए मेवे डालकर गर्मा-गर्म परोसें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 रामबूटन की चटनी अगर आप अपने खाने में थोड़ा तीखा और खट्टा-मीठा स्वाद चाहते हैं तो रामबूटन की चटनी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले रामबूटन का गूदा निकालकर उसे पीस लें, फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए। यह चटनी आपके खाने को नया स्वाद देगी।

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#3 रामबूटन की कुल्फी गर्मियों में ठंडी और मीठी कुल्फी कौन नहीं पसंद करता? अगर आप कुछ खास स्वाद लेना चाहते हैं तो रामबूटन की कुल्फी आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं, फिर इसमें पिसा हुआ रामबूटन का गूदा डाल दें। इस मिश्रण को ठंडा करके कुल्फी मोल्ड में भरें और जमने के लिए रख दें। जब कुल्फी जम जाए तो इसे ठंडा-ठंडा परोसें। आप ऊपर से मेवे भी डाल सकते हैं।

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#4 रामबूटन का शरबत गर्मियों में ठंडे-ठंडे पेय पीने का अपना ही मजा है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो रामबूटन का शरबत जरूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले पानी उबालें, उसमें चीनी डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर इसमें पिसा हुआ रामबूटन का गूदा डालें। इस मिश्रण को ठंडा करके नींबू का रस मिलाएं और बर्फ डालकर परोसें। यह शरबत न केवल ताजगी देगा, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाएगा।