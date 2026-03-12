LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / गर्मियों के दौरान इन 4 रेट्रो प्रिंट को बनाएं अपने कपड़ों का हिस्सा, मिलेगा स्टाइलिश लुक
गर्मियों के दौरान इन 4 रेट्रो प्रिंट को बनाएं अपने कपड़ों का हिस्सा, मिलेगा स्टाइलिश लुक
4 तरह के रेट्रो प्रिंट

गर्मियों के दौरान इन 4 रेट्रो प्रिंट को बनाएं अपने कपड़ों का हिस्सा, मिलेगा स्टाइलिश लुक

लेखन सयाली
Mar 12, 2026
06:20 pm
क्या है खबर?

गर्मियों में रेट्रो प्रिंट का चलन बढ़ जाता है। ये प्रिंट न केवल स्टाइलिश दिखते हैं, बल्कि पुराने जमाने की झलक पेश करते हैं। इस बार गर्मियों में रेट्रो प्रिंट ने फैशन की दुनिया में धूम मचा रखी है। इन प्रिंट में फूलों वाले डिजाइन और पोल्का डॉट आदि शामिल हैं, जो सदाबहार हो गए हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे रेट्रो प्रिंट के बारे में बताते हैं, जो इस मौसम में काफी लोकप्रिय हैं।

#1

फूलों वाले प्रिंट

फूलों वाले प्रिंट हमेशा से ही रेट्रो फैशन का हिस्सा रहे हैं। इस बार बड़े और रंग-बिरंगे फूलों वाले डिजाइन बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ये प्रिंट न केवल आपको एक ताजगी भरा और जीवंत लुक देते हैं, बल्कि गर्मियों की उमस भरी गर्मी से भी राहत दिलाते हैं। आप इन प्रिंट को कुर्तियों, साड़ियों या ड्रेस में शामिल कर सकती हैं, जिससे आपका लुक बेहद आकर्षक लगेगा। कोशिश करें कि प्रिंट हल्के रंग वाले हों।

#2

पोल्का डॉट

पोल्का डॉट एक ऐसा प्रिंट है, जो कभी पुराना या फैशन से बाहर नहीं होता। इस बार छोटे और बड़े, दोनों ही आकारों वाले पोल्का डॉट कपड़ों में देखने को मिल रहे हैं। ये प्रिंट कुर्तियों, ब्लाउज, ड्रेस या स्कर्ट में सबसे अच्छे लगते हैं और आपको एक प्यारा और एलिगेंट लुक देते हैं। आप इन्हें रोजमर्रा के उपयोग के लिए या खास मौकों पर पहन सकती हैं, जिससे आपका स्टाइल और भी खास लगेगा।

Advertisement

#3

धारियां

धारियां भी एक ऐसा प्रिंट है, जो हमेशा फैशन में रहता है। इस बार मोटी और पतली लाइनों वाली धारियां कपड़ों में देखने को मिल रही हैं। ये प्रिंट शॉर्ट्स, पैंट या स्कर्ट में अच्छे लगते हैं और आपको एक पेशेवर और स्मार्ट लुक देते हैं। आप इस प्रिंट वाली ड्रेस या शर्ट भी चुन सकती हैं। आप इन कपड़ों को ऑफिस या किसी भी औपचारिक अवसर पर पहन सकती हैं, जिससे आपका स्टाइल और भी खास लगेगा।

Advertisement

#4

चेक्स

चेक्स एक ऐसा प्रिंट है, जो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस बार भी बड़े और छोटे, दोनों ही आकारों में चेक्स वाले कपड़ों का चलन रहने वाला है। यह प्रिंट कुर्तियों, शर्ट या पैंट में अच्छे लगते हैं और आपको एक आधुनिक लुक देते हैं। आप इन्हें रोजमर्रा के उपयोग के लिए या विशेष अवसरों पर पहन सकती हैं, जिससे आप पर ही सबकी नजरें टिकी रह जाएंगी।

Advertisement