गर्मियों के दौरान इन 5 रायते को बनाकर खाएं, स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक भी 

गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह पेट को ठंडक देने में भी मदद करता है। रायते को बनाना आसान है और यह कई तरह की सब्जियों और फलों से बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे रायते के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों के दौरान जरूर करना चाहिए क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

#1 खीरे का रायता खीरे का रायता एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए खीरे को कदूकस करें, फिर इसमें दही, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा नमक मिलाएं। यह रायता न केवल ताजगी देता है, बल्कि खीरा में मौजूद पानी पेट को ठंडक भी देता है। इसके सेवन से पेट ठीक रहता है। यह रायता खाने के साथ एक अच्छा संगत भी हो सकता है और इसे बनाना भी काफी आसान है।

#2 पुदीने का रायता पुदीने का रायता भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने की पत्तियों को धोकर पीस लें, फिर इसमें दही, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च, नमक और नींबू का रस मिलाएं। यह रायता खाने को ताजगी भरा बनाता है और पेट को भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पुदीने की खुशबू भी मन को शांत करती है।

Advertisement

#3 खरबूजे का रायता खरबूजे का रायता एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसके लिए खरबूजे को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे हल्का सा चीनी या शहद मिलाकर ठंडा कर लें। अब इसमें दही, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और नींबू का रस मिलाएं। यह रायता न केवल मीठा स्वाद देता है बल्कि खरबूजे में मौजूद पानी पेट को ठंडक भी देता है। इसके सेवन से पेट ठीक रहता है और यह एक बेहतरीन संगत भी हो सकता है।

Advertisement

#4 अनार का रायता अनार का रायता एक पौष्टिक और रंग-बिरंगा विकल्प हो सकता है। इसके लिए अनार के दानों को निकालकर एक बर्तन में रखें, फिर उसमें दही, चीनी (या शहद), काला नमक और इलायची पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ठंडा होने दें। यह रायता खाने को न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि अनार में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। इसके सेवन से पेट ठीक रहता है।