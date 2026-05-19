गर्मियों के दौरान युजू से बनाकर पिएं ये 5 पेय, इनका खट्टा-मीठा स्वाद कर देगा खुश

युजू एक फल है, जो नींबू की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्वाद उससे अलग होता है। यह फल विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्मियों के दौरान युजू से बने पेय पीना न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। आइए आज हम आपको युजू से बनाए जाने वाले कुछ पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 युजू नींबू पानी युजू नींबू पानी एक बेहतरीन पेय है, जो गर्मियों में तरोताजा रख सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में युजू का रस और नींबू का रस मिलाएं, फिर इसमें शक्कर और पुदीने की पत्तियां डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। यह पेय न केवल स्वाद में अच्छा है, बल्कि इसमें विटामिन-C की मात्रा भी अधिक होती है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है।

#2 युजू सोडा युजू सोडा एक मजेदार और ताजगी भरा पेय है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें, फिर इसमें युजू का रस और सोडा मिलाएं। ऊपर से नींबू की स्लाइस डालें और हल्का-सा पुदीना पाउडर छिड़कें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कैफीन भी नहीं होता, जिससे यह सभी के लिए उपयुक्त है।

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#3 युजू मॉकटेल युजू मॉकटेल एक शानदार पेय है, जिसे आप अपने मेहमानों को परोस सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक शेकर में युजू का रस, अनानास का रस और नारियल पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ग्लास में डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें, ताकि झाग बना रहे। अंत में इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और पुदीने की पत्तियां सजाएं। यह मॉकटेल सभी उम्र के लोगों को पसंद आएगी।

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#4 युजू आइस टी गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइस टी पीना बहुत ही अच्छा लगता है और अगर उसमें युजू का स्वाद हो तो बात ही क्या है! इसे बनाने के लिए सबसे पहले काली चाय की पत्तियों को पानी में उबालें और उसमें चीनी मिलाएं। जब चाय ठंडी हो जाए तो उसमें युजू का रस डालें। अब इस मिश्रण को ग्लास में डालकर बर्फ के टुकड़े डालें और पुदीने की पत्तियों से सजाकर परोसें।