लीवर की चर्बी और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं ये 5 पेय

लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है और जब इसमें चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे फैटी लीवर कहा जाता है। इसके कारण लीवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। वहीं लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। इन बीमारियों का कारण अधिक शराब पीना, मोटापा, अस्वस्थ आहार और वायरल संक्रमण हो सकते हैं। हालांकि, इन बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए दिन की शुरूआत इन पांच पेय से करें।

#1 ग्रीन टी ग्रीन टी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स लीवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद कैफीन शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे फैटी लीवर के जोखिम कम हो सकते हैं। लाभ के लिए एक कप गर्म पानी में एक ग्रीन टी बैग डालकर इसे 5-10 मिनट तक भीगने दें, फिर इसका सेवन करें।

#2 काली कॉफी काली कॉफी में मौजूद तत्व फैटी लीवर के जोखिम कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए सुबह या दोपहर के समय एक कप काली कॉफी बनाकर पिएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रखें, फिर उसमें पानी डालें और गर्म होने पर उसमें कॉफी पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसे कप में डालें और स्वाद के लिए इसमें थोड़ा शहद मिलाएं।

#3 नींबू पानी नींबू पानी में मौजूद विटामिन-C लीवर को साफ करने में मदद कर सकता है और लीवर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक हो सकता है। लाभ के लिए एक गिलास गर्म पानी में आधे नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। हालांकि, ज्यादा नींबू पानी का सेवन न करें क्योंकि इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।

#4 हल्दी की चाय हल्दी की चाय में ऐसे गुण होते हैं जो लीवर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी में एक खास यौगिक होता है, जो लीवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर इसमें एक चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर इसे कुछ मिनट तक पकाएं। अब इसमें शहद मिलाकर इसे एक कप में डालें।