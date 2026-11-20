कॉफी पीने से कम होगा स्ट्रोक का खतरा (तस्वीर: पिक्सेल)

रोजाना 2-3 कप कॉफी पीने से कम हो सकता है स्ट्रोक का खतरा, अध्ययन में खुलासा

लेखन सयाली 11:37 am Nov 20, 202611:37 am

क्या है खबर?

कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है, जो ऊर्जा देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। अगर आप हर दिन 2 से 3 कप कॉफी पीते हैं तो आप स्ट्रोक से सुरक्षित रह सकते हैं। जी हां, एक हालिया अध्ययन में सामने आया है कि नियमित रूप से सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करने से स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। आइए इस अध्ययन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।