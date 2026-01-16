बेसिक शेप्स से बच्चों को सिखाएं ये 5 सरल और सुंदर ड्राइंग

ड्राइंग एक कला है, जिसमें बेसिक शेप्स का अहम योगदान होता है। इन सरल आकृतियों से आप कई खूबसूरत चित्र बना सकते हैं। चाहे आप एक शुरुआती हों या अनुभवी, बेसिक शेप्स से शुरू करके आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को निखार सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल ड्राइंग आइडियाज देंगे, जिन्हें आप सिर्फ बेसिक शेप्स का उपयोग करके बना सकते हैं।

#1 गोल से बने फूल गोल आकृति का उपयोग करके आप आसानी से फूल बना सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ा गोल बनाएं, जो फूल की पंखुड़ियों का आधार होगा, फिर छोटे-छोटे गोल जोड़कर पंखुड़ियां बनाएं। इसके बाद बीच में एक छोटा सा गोल बनाएं, जो फूल का केंद्र होगा। इस तरह से आपका एक सुंदर फूल तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं।

#2 तिकोने से बनी पहाड़ी अगर आपको पहाड़ियां पसंद हैं तो तिकोना आपके काम आ सकता है। सबसे पहले एक बड़ा तिकोना बनाएं, जो पहाड़ी का आकार देगा, फिर इसके ऊपर छोटे-छोटे तिकोने जोड़कर बर्फीली चोटी बनाएं। नीचे की ओर दो छोटे-छोटे तिकोने जोड़कर रास्ता बना सकते हैं। इस तरह से आप सिर्फ एक ही शेप का उपयोग करके एक खूबसूरत पहाड़ी चित्र बना सकते हैं।

#3 आयताकार से बना घर आयताकार का उपयोग करके आप आसानी से घर बना सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ा आयताकार बनाएं, जो घर का आधार होगा। इसके ऊपर एक छोटा सा आयताकार जोड़कर छत बना दें। नीचे की ओर दो छोटे-छोटे आयताकार जोड़कर दरवाजे बना सकते हैं और दोनों किनारों पर छोटे आयताकार जोड़कर खिड़कियां बना सकते हैं। इस तरह से आपका एक सुंदर घर तैयार हो जाएगा।

#4 अंडाकार से बनी गाड़ी अगर आपको गाड़ियां पसंद हैं तो अंडाकार आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले एक बड़ा अंडाकार बनाएं, जो गाड़ी का शरीर होगा। इसके ऊपर दो छोटे अंडाकार जोड़कर खिड़कियां बनाएं। नीचे की तरफ दो छोटे अंडाकार जोड़कर पहिये बनाएं। इस तरह से आप सिर्फ एक ही शेप का उपयोग करके एक खूबसूरत गाड़ी चित्र बना सकते हैं।