त्योहारों पर अलग-अलग स्टाइल में बांधे साड़ी, लगेंगी बेहद खूबसूरत

त्योहारों का समय शुरू हो चुका है और हर महिला चाहती है कि वह पारंपरिक साड़ी में सबसे अलग दिखे। साड़ी पहनना एक कला है और सही तरीके से इसे पहनने से आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ अलग-अलग तरीके बताते हैं, जिनसे आप त्योहारों पर साड़ी पहन सकती हैं और हर बार नई लग सकती हैं। यकिनन आप ऐसे हर त्योहार पर आकर्षक दिखेंगी।

#1 बंगाली स्टाइल साड़ी पहनने का तरीका बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनना बहुत आसान और आकर्षक है। इसमें साड़ी का पल्लू सामने से लिया जाता है और पीछे की ओर बांधा जाता है। इस स्टाइल में आपको लंबा ब्लाउज पहननी चाहिए और पल्लू को थोड़ा ढीला छोड़ना चाहिए ताकि यह आपकी कलाई तक आए। इसके साथ बड़े झुमके और चूड़ियां पहनें ताकि आपका लुक पूरा हो सके। यह तरीका खासतौर पर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर बहुत अच्छा लगता है।

#2 गुजराती स्टाइल साड़ी पहनने का तरीका गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन यह बहुत सुंदर दिखती है। इसमें साड़ी का पल्लू सामने से लिया जाता है और पीछे की ओर बांधा जाता है। इस स्टाइल में आपको हल्के रंगों की साड़ियां चुननी चाहिए और साथ में पारंपरिक गहने जैसे कड़ा और नथ पहननी चाहिए। यह तरीका खासतौर पर गरबा नाइट्स पर अच्छा लगता है।

#3 महाराष्ट्रीयन नौवारी पहनने का तरीका महाराष्ट्रियन नौवारी एक खास साड़ी होती है, जिसे धोती स्टाइल में पहना जाता है। इसे पहनते समय सबसे पहले साड़ी को कमर के पास रखकर दो भागों में बांटे, फिर उसे बीच से बांधे। इसके बाद एक तरफ की प्लटें बनाकर उसे पैर के नीचे से ले जाकर कमर की तरफ से साड़ी के अंदर करें। अब बाकि बचे हिस्से की भी प्लेट बनाकर उन्हें कंधे पर लें। इस स्टाइल में आपको भारी गहने और पारंपरिक चूड़ियां पहननी चाहिए।