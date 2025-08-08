ड्रैगन फ्रूट बनाम पैशन फ्रूट: कौन-सा फल है आपके लिए बेहतर? जानिए

ड्रैगन फ्रूट और पैशन फ्रूट दोनों ही स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल हैं, लेकिन इनके पोषण मूल्य और सेहत के फायदे अलग-अलग होते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक अनोखा दिखने वाला फल है, जबकि पैशन फ्रूट छोटे आकार का होता है। इस लेख में हम दोनों फलों की तुलना करेंगे ताकि आपको यह समझने में मदद मिले कि आपके लिए कौन-सा फल अधिक फायदेमंद है और किसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट के पोषण तत्व और फायदे ड्रैगन फ्रूट में विटामिन-C, फाइबर समेत कई जरूरी तत्व होते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और पाचन तंत्र को सुधारने में मददगार है। इसके सेवन से वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। ड्रैगन फ्रूट में कम कैलोरी होती है, जिससे यह वजन घटाने वालों के लिए अच्छा विकल्प बनता है। इसके अलावा यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है और शरीर में आयरन की कमी को दूर कर सकता है।

पैशन फ्रूट पैशन फ्रूट के पोषण तत्व और फायदे पैशन फ्रूट विटामिन-A, विटामिन-C, फाइबर और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने, त्वचा को निखारने और दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा पैशन फ्रूट में मौजूद तत्व शरीर से हानिकारक कणों को दूर करते हैं, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पैशन फ्रूट का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है।

अंतर दोनों फलों में अंतर ड्रैगन फ्रूट और पैशन फ्रूट दोनों ही अपनी-अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। जहां ड्रैगन फ्रूट का छिलका हरा या गुलाबी होता है और इसमें छोटे-छोटे काले बीज होते हैं, वहीं पैशन फ्रूट का छिलका पीला या बैंगनी होता है और इसमें कई छोटे बीज होते हैं। स्वाद के मामले में ड्रैगन फ्रूट मीठा होता है, जबकि पैशन फ्रूट खट्टा-मीठा होता है। इन दोनों फलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है।