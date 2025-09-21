मलाइका अरोड़ा हैं लाखों की स्टाइल आइकॉन, उनसे प्रेरित हो कर सिलवाएं ऐसे ब्लाउज

मलाइका अरोड़ा को लोग केवल एक शानदार अभिनेत्री की तरह नहीं, बल्कि एक फैशन आइकॉन की तरह भी पसंद करते हैं। उनके पारंपरिक लुक में आधुनिकता की झलक भी मिलती है, जो काबिले तारीफ होते हैं। मलाइका साड़ी को अलग-अलग अंदाज में स्टाइल करना पसंद करती हैं। हालांकि, उनके हर साड़ी लुक की शान उनके अनोखी डिजाइन वाले ब्लाउज ही होते हैं। आज के फैशन टिप्स में जानिए आप मलाइका जैसा लुक पाने के लिए कैसे ब्लाउज सिलवा सकती हैं।

#1 डीप स्कूप नेक ब्लाउज मलाइका कई बार डीप स्कूप नेकलाइन वाले ब्लाउज में नजर आ चुकी हैं। स्कूप एक गोलाकार नेकलाइन होती है, जो पीछे की तुलना में सामने की ओर से डीप होती है। मलाइका सामान्य से ज्यादा डीप स्कूप नेक वाला ब्लाउज सिलवाती हैं, ताकि उनकी साड़ी का लुक और भी आकर्षक लगे। अगर आप इस डिजाइन वाला ब्लाउज सिलवाती हैं तो आपको बेहद आधुनिक लुक मिल जाएगा और आप सबसे अलग दिखेंगी।

#2 हॉल्टर नेक ब्लाउज हॉल्टर एक प्रकार की स्लीवलेस नेकलाइन होती है, जिसकी पट्टियां गले के पास बांधी जाती हैं। इस साल इस नेकलाइन का बोल बाला है और मलाइका भी इस ट्रेंड को अपनाने से पीछे नहीं हटती हैं। वह कोर्सेट वाले हॉल्टर नेक ब्लाउज पसंद करती हैं, जो चमकदार साड़ियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कई रेड कारपेट लुक में मलाइका इस तरह की डिजाइन वाले ब्लाउज पहने नजर आ चुकी हैं।

#3 स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज मलाइका को स्वीटहार्ट नेकलाइन वाले ब्लाउज भी भाते हैं, जिनमें वह बेहद खूबसूरत लगती हैं। स्वीटहार्ट नेकलाइन में ऊपर की ओर घुमावदार कट होता है, जो दिल जैसा आकार बना देता है। यह नेकलाइन एक रोमांटिक, एलेगेंट और शाही लुक प्रदान कर सकती है। मलाइका इस तरह का ब्लाउज न केवल साड़ी, बल्कि लहंगे पर भी स्टाइल करना पसंद करती हैं। स्वीटहार्ट नेक वाले ब्लाउज के साथ बड़ा हार अच्छा लगता है।

#4 बैकलेस ब्लाउज मलाइका अपने बोल्ड लुक के लिए जानी जाती हैं और वह ज्यादातर बैकलेस ब्लाउज में ही नजर आती हैं। बैकलेस ब्लाउज ऐसा ब्लाउज होता है, जिसमें पीठ खुली रहती है। ऐसे ब्लाउज पिछले भाग से या तो पूरी तरह से खुले होते हैं या आधे खुले होते हैं। इन्हें डोरी या पतली पट्टी की मदद से बांधा जाता है। मलाइका को डोरी से बांधा जाने वाला बैकलेस ब्लाउज सबसे ज्यादा पसंद है, जो सभी महिलाओं पर अच्छा लगेगा।