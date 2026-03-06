शरीर की सेहत का सही अंदाजा लगाता है बॉडी मास इंडेक्स? जानिए इससे जुड़े 5 भ्रम

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) एक अहम तरीका है, जिसका उपयोग शरीर की सेहत का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह वजन और ऊंचाई के आधार पर शरीर की चर्बी को मापता है। हालांकि, इसके उपयोग के साथ कई गलतफहमियां जुड़ी हुई हैं। इस लेख में हम इन गलतफहमियों को समझेंगे और उनकी सच्चाई जानेंगे, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें।

#1 भ्रम- BMI नहीं दिखाता सेहत का पूरा चित्र यह सही है कि BMI सेहत का पूरा चित्र नहीं दिखाता। BMI केवल वजन और ऊंचाई के आधार पर शरीर की चर्बी को मापता है। इससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति सामान्य वजन, अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आता है। हालांकि, यह नहीं बताता कि शरीर में कितनी मांसपेशी और कितनी चर्बी है। इसलिए, BMI को केवल एक संकेतक मानना चाहिए और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों के साथ मिलाकर देखना चाहिए।

#2 भ्रम- BMI सभी लोगों पर समान रूप से होता है लागू यह भी एक भ्रम है कि BMI सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। वास्तव में, BMI का मानक पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए अलग होता है। महिलाओं का सामान्य BMI मानक पुरुषों की तुलना में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि महिलाओं में अधिक चर्बी होती है। इसके अलावा अलग-अलग जातियों और उम्र के लोगों के लिए भी अलग मानक होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक ही मानक लागू नहीं होता।

#3 भ्रम- BMI से चलता है फिटनेस का पता कई लोग मानते हैं कि BMI से पता चलता है कि कोई व्यक्ति फिट है या नहीं। यह सच नहीं है, क्योंकि फिटनेस केवल चर्बी पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधियों और जीवनशैली पर भी निर्भर करती है। हो सकता है कि आपका BMI सामान्य हो, लेकिन अगर आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं और संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो आपकी फिटनेस प्रभावित हो सकती है। इसलिए, फिटनेस का आकलन करने के लिए अन्य तरीकों का भी उपयोग करें।

#4 भ्रम- BMI से से चल सकता है बीमारियों का पता BMI से केवल यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति सामान्य वजन, अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आता है। इससे यह नहीं पता चलता कि व्यक्ति बीमार है या नहीं। कई सामान्य BMI वाले लोग भी बीमार हो सकते हैं और उच्च BMI वाले लोग स्वस्थ भी हो सकते हैं। इसलिए, केवल इस अकेले के के आधार पर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का पूरा आकलन करना गलत होगा।