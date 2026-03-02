क्या नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है? जानिए सच्चाई

हाई ब्लड प्रेशर को लेकर कई भ्रम हैं, जिनमें से एक यह है कि नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है। इस लेख में हम इस भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि नमक का सेवन कितना असरदार होता है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे संतुलित आहार और जीवनशैली में बदलाव करके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा हम इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे।

#1 नमक का सेवन और हाई ब्लड प्रेशर कई लोग मानते हैं कि नमक का सेवन करने से तुरंत हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हालांकि, यह पूरी तरह सही नहीं है। नमक का सेवन करते समय अन्य आहार और जीवनशैली के पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो नमक का प्रभाव कम होता है। इसलिए केवल नमक को दोष देना सही नहीं होगा।

#2 प्राकृतिक स्रोतों से मिलेंगे जरूरी खनिज नमक में सोडियम होता है, जो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन यह केवल एक स्रोत है। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां और दूध में भी सोडियम पाया जाता है। इन स्रोतों से हमें बिना किसी हानिकारक प्रभाव के जरूरी खनिज मिल सकते हैं। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ विटामिन्स और मिनरल्स से भी भरपूर होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए केवल नमक पर निर्भर रहना सही नहीं होगा।

Advertisement

#3 संतुलित आहार का महत्व समझें संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है ताकि शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सकें। अगर आपके खाने में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल होंगी तो नमक का प्रभाव कम होगा। इसके अलावा सही मात्रा में पानी पीना भी अहम है। इससे शरीर के अंदरूनी तंत्र सही तरीके से काम करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम होती है। संतुलित आहार से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

Advertisement

#4 जीवनशैली में बदलाव करें हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए जीवनशैली में बदलाव करना जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज करना, तनाव कम करना और पर्याप्त नींद लेना अहम हैं। इसके अलावा धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहना भी जरूरी है। सही समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना भी अहम है ताकि समस्या समय रहते पहचान सकें और उसका सही इलाज हो सके। इन सभी उपायों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।