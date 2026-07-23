एक महीने के लिए चाय छोड़ने का शरीर पर प्रभाव

क्या एक महीने के लिए चाय छोड़ने से शरीर पर पड़ता है प्रभाव? जानें

लेखन अंजली 10:39 am Jul 23, 202610:39 am

क्या है खबर?

चाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। सुबह की शुरुआत एक कप गर्मागरम चाय से होती है और शाम को भी एक कप चाय पीना पसंद करते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक महीने के लिए चाय छोड़ दें तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस लेख में हम जानेंगे कि एक महीने तक चाय न पीने से क्या-क्या होता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।