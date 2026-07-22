कॉफी से पहले एक गिलास पानी पीना

क्या कॉफी पीने से पहले एक गिलास पानी पीना सेहत के लिए सही है?

लेखन सयाली 03:31 pm Jul 22, 202603:31 pm

क्या है खबर?

सुबह की शुरुआत एक कप कॉफी के बिना अधूरी-सी लगती है। कई लोग इसे आदत बना चुके हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा करने से कॉफी का असर शरीर पर ज्यादा होता है। उनका मानना है कि इससे पाचन तंत्र सही रहता है और दिनभर ऊर्जा मिलती है। क्या वाकई ऐसा है? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कॉफी पीने से पहले पानी पीना कितना जरूरी है।