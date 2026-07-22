क्या कॉफी पीने से पहले एक गिलास पानी पीना सेहत के लिए सही है?
क्या है खबर?
सुबह की शुरुआत एक कप कॉफी के बिना अधूरी-सी लगती है। कई लोग इसे आदत बना चुके हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा करने से कॉफी का असर शरीर पर ज्यादा होता है। उनका मानना है कि इससे पाचन तंत्र सही रहता है और दिनभर ऊर्जा मिलती है। क्या वाकई ऐसा है? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कॉफी पीने से पहले पानी पीना कितना जरूरी है।
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पानी और कॉफी का संबंध
कॉफी में कैफीन होता है, जो एक प्रकार का उत्तेजक है। यह हमारे दिमाग को जगाने का काम करता है और ऊर्जा देता है।
जब हम सुबह खाली पेट कॉफी पीते हैं तो कैफीन का असर तुरंत होता है, जिससे हमें ताजगी महसूस होती है।
हालांकि, खाली पेट कॉफी पीने से कुछ लोग असहज महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पेट में जलन या उल्टी आने की संभावना रहती है।
#2
सुबह की कॉफी से पहले पानी पीने के फायदे
सुबह उठते ही शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि रातभर हम सोते रहते हैं और पानी नहीं पीते। इस कमी को पूरा करने के लिए एक गिलास पानी पीना फायदेमंद हो सकता है।
इससे शरीर में नमी बनी रहती है, पाचन तंत्र सही रहता है और त्वचा पर निखार आता है। इसके बाद जब आप अपनी सुबह की कॉफी पीते हैं तो आपके पाचन स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है।
#3
कॉफी पीने का सही समय
कॉफी पीने का सही समय भी अहम होता है। सुबह उठते ही तुरंत कॉफी पीना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे कि अनिद्रा या बेचैनी।
बेहतर होगा कि आप सुबह की पहली कॉफी नाश्ते के बाद ही पिएं, जब शरीर में थोड़ी ऊर्जा आ जाए और पाचन तंत्र भी सक्रिय हो जाए।
इससे कैफीन का असर बेहतर होता है और आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
#4
व्यक्तिगत अनुभव होता है अलग-अलग
हर व्यक्ति का शरीर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या करना चाहिए।
कुछ लोग बिना पानी के कॉफी पी सकते हैं, बिना किसी समस्या के, जबकि कुछ लोगों को ऐसा करने पर असहजता महसूस होती है।
अगर आपको खाली पेट कॉफी पीने पर समस्या होती है तो एक गिलास पानी पी लें, फिर कॉफी पिएं। इससे आपको बेहतर महसूस होगा और दिनभर ऊर्जा मिलेगी।