क्या नाश्ते में चाय के साथ परांठा खाना पसंद है? इन 5 तरीकों से बनाएं पौष्टिक
क्या है खबर?
चाय के साथ परांठा नाश्ते में एक आम विकल्प है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट को भरने वाला भी है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे और भी सेहतमंद बनाया जा सकता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनसे आप अपने परांठे को अधिक पौष्टिक बना सकते हैं और इसे खाने से आपको अधिक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इन तरीकों से आपका नाश्ता न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहतमंद भी होगा।
#1
गेहूं के आटे का उपयोग करें
परांठे के लिए मैदा की बजाय गेहूं के आटे का चयन करें। गेहूं का आटा ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। इससे आपके पाचन तंत्र को भी फायदा होता है।
गेहूं के आटे का परांठा खाने से आपको अधिक ऊर्जा मिलती है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है।
गेहूं के आटे का परांठा बनाने में थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य लाभ आपको संतुष्टि देगा।
#2
सब्जियों का जोड़ लगाएं
परांठे में सब्जियां मिलाने से इसका पोषण स्तर बढ़ जाता है। आप पालक, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों को बारीक काटकर या पीसकर मिलाएं। इससे आपके परांठे में विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी।
सब्जियों का जोड़ लगाने से परांठे का स्वाद भी बढ़ जाता है और यह अधिक सेहतमंद बनता है।
इसके अलावा सब्जियों से मिलने वाले पोषण से आपका शरीर ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहेगा।
#3
दही या छाछ का सेवन करें
परांठे के साथ दही या छाछ का सेवन करने से इसका पौष्टिक मूल्य और बढ़ जाता है।
दही में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है, वहीं छाछ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इन दोनों का सेवन करने से आपके परांठे का स्वाद भी बढ़ जाता है और यह अधिक सेहतमंद बनता है।
इसके अलावा दही से मिलने वाले पोषण से आपका शरीर ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहेगा।
#4
तेल का सही उपयोग करें
परांठे को बनाने के लिए तेल का सही उपयोग करना जरूरी है। ज्यादा तेल डालने से परांठा तला हुआ लगता है, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप घी या तेल कम मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि आपका परांठा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी रहे।
इस तरह आप अपने परांठे का स्वाद बढ़ा सकते हैं और उसे अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।
#5
मसालों का सही मेल बनाएं
परांठे को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का सही मेल बहुत अहम होता है।
जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों का उपयोग करें, जिससे आपका परांठा न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी।
इन सभी तरीकों से आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने नाश्ते को पौष्टिक बना सकते हैं।