घर पर जलेबी बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद में हो सकता है सुधार

जलेबी एक ऐसी मिठाई है, जिसे हर किसी ने कभी न कभी जरूर खाया होगा। इसे बाहर से खरीदने के बजाय घर पर बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब आपको सही तरीके से बनाना न आता हो। हालांकि, अगर आप कुछ गलतियों से बचते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आइए आज हम आपको जलेबी बनाते समय की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।

#1 मैदे का सही अनुपात न होना जलेबी बनाने के लिए मैदे का सही अनुपात बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा मैदा डालेंगे तो जलेबी कड़वी हो सकती है, वहीं कम मैदे से जलेबी का स्वाद ठीक नहीं आता। इसके अलावा मैदे में थोड़ा दही मिलाना चाहिए ताकि जलेबियां खस्ता बनें। दही से जलेबियों को एक अलग स्वाद मिलता है और उनका बनावट भी बेहतरीन होता है। इसलिए हमेशा सही अनुपात में और दही के साथ मैदे का उपयोग करें।

#2 तेल का सही तापमान न होना जलेबी तलने के लिए तेल का तापमान बहुत अहम होता है। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो जलेबियां जल्दी जल जाएंगी और उनका स्वाद खराब हो जाएगा, वहीं कम गर्म तेल में जलेबियां ठीक से पकती नहीं हैं और उनका रंग भी सही नहीं आता। इसलिए हमेशा मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें। इसके अलावा आप यह सुनिश्चित करें कि आंच दोनों तरफ से बराबर हो ताकि जलेबियां अच्छे से तल सकें।

#3 चाशनी में पानी डालना चाशनी जलेबी का सबसे अहम हिस्सा है और इसमें पानी डालने की गलती न करें। अगर आप चाशनी में पानी डाल देंगे तो वह पतली हो जाएगी और जलेबियों में सही तरह से समा नहीं पाएगी। इससे जलेबियां भी खराब हो जाती हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। हमेशा चाशनी को बिना पानी डाले ही तैयार करें ताकि वह गाढ़ी बने और जलेबियों में अच्छे से समा सके।

#4 रंगीन खाद्य पदार्थों का उपयोग करना जलेबियों को रंगीन बनाने के लिए कई लोग खाने वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें जैसे कि केसर या हल्दी आदि। ये न केवल सेहतमंद होते हैं, बल्कि जलेबियों को एक सुंदर रंग भी देते हैं। इसके अलावा इनसे जलेबियों का स्वाद भी बेहतरीन हो जाता है और वे देखने में भी आकर्षक लगती हैं।