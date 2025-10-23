सर्दियों के दौरान न करें ये 5 फैशन गलतियां, खराब हो सकता है लुक

सर्दियों में कपड़े चुनते समय सिर्फ गर्माहट पर ही ध्यान केंद्रित करना गलत है। इस मौसम में कपड़े पहनते समय स्टाइल और आराम का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। कई लोग सर्दियों में कपड़े चुनते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उनका पूरा लुक खराब हो जाता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी फैशन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको सर्दियों में बचना चाहिए।

#1 बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहनना सर्दियों में कई लोग खुद को अधिक गर्म रखने के चक्कर में कई सारे गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका पूरा लुक खराब लगने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए ऐसे कपड़े चुनें, जो गर्माहट देने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखें। इसके लिए ऊनी कपड़े एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। सर्दियों में ऊनी कपड़े गर्माहट और स्टाइल दोनों देते हैं।

#2 बहुत ज्यादा भारी कपड़े पहनना सर्दियों में भारी ऊनी स्वेटर या जैकेट पहनने से बचें क्योंकि ये न सिर्फ आपको भारी दिखाते हैं बल्कि इनसे आपका पूरा लुक भी खराब लगने लगता है। इसके बजाय हल्के और आरामदायक कपड़े चुनें, जो आपको गर्माहट दें। आप चाहें तो इन दिनों चलन में शामिल गर्म कपड़ों के विकल्प भी आजमा सकते हैं। हल्के कपड़े पहनकर भी सर्दियों में स्टाइलिश दिखा जा सकता है।

#3 गलत रंगों का चयन करना सर्दियों में कपड़े चुनते समय रंगों पर ध्यान देना भी जरूरी है। ठंड से बचाने के लिए कई लोग काले या फिर गहरे रंगों के कपड़े चुनते हैं, लेकिन ये रंग देखने में थोड़े भारी लगते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हल्के रंगों का चयन करें। सफेद, क्रीम, हल्का नीला, गुलाबी और पीला जैसे रंग न सिर्फ आपको गर्माहट देंगे, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाएंगे।

#4 भारी कपड़ों के साथ भारी गहने पहनना कई महिलाएं भारी कपड़े पहनने के साथ-साथ भारी गहने भी पहन लेती हैं। इससे उनका लुक बहुत ज्यादा बनावटी लगने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने भारी कपड़ों के साथ हल्के गहने पहनें ताकि आपका लुक संतुलित दिखे। आप चाहें तो सर्दियों में हल्के गहनों का चयन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मोती और रेशम धागे से बने गहनों को चुन सकते हैं।