भावनात्मक तनाव से जुड़े संकेत

भावनात्मक तनाव के संकेतों को न करें नजरअंदाज, हो सकती है गंभीर समस्या

लेखन अंजली 03:00 pm Nov 12, 202603:00 pm

क्या है खबर?

भावनात्मक तनाव एक ऐसी स्थिति है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते या उन्हें दबाना पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जो आपको बताते हैं कि आप भावनात्मक तनाव का सामना कर रहे हैं और इसे नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है।