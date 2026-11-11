डिप्रेशन से जुड़े संकेत

डिप्रेशन से जुड़े हैं ये संकेत, इन्हें न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 11:32 am Nov 11, 202611:32 am

क्या है खबर?

डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। कई बार इसके शुरूआती लक्षण नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। इस लेख में हम आपको डिप्रेशन से जुड़े 5 ऐसे संकेत बताएंगे, जिन्हें पहचानना और समझना जरूरी है ताकि समय रहते सही उपचार मिल सके और जीवन में संतुलन बना रहे। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकते हैं।