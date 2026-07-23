मानसून में न खरीदें ये सब्जियां

मानसून के दौरान इन 5 सब्जियों को न खरीदें, हो सकती है समस्या

लेखन अंजली 11:03 am Jul 23, 202611:03 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान उमस और नमी बढ़ जाती है, जो कई तरह के कीट-पतंगों और बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। इस वजह से कई सब्जियों में कीटाणु पनप जाते हैं और वे सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें मानसून के दौरान खरीदने से बचना चाहिए ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।