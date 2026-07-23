मानसून के दौरान इन 5 सब्जियों को न खरीदें, हो सकती है समस्या
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस और नमी बढ़ जाती है, जो कई तरह के कीट-पतंगों और बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। इस वजह से कई सब्जियों में कीटाणु पनप जाते हैं और वे सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें मानसून के दौरान खरीदने से बचना चाहिए ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।
#1
पालक
पालक एक ऐसी सब्जी है, जो मानसून के दौरान कीटाणुओं से भर जाती है और खाने में भी कड़वा हो जाता है।
ऐसे में अगर आप किसी भी तरह से पालक की सब्जी या फिर रायता आदि बनाते हैं तो यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
हालांकि, अगर आप पालक खाना चाहते हैं तो इसे मानसून के बाद खरीदें और घर पर इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धोएं।
#2
हरी मिर्च
हरी मिर्च खाने में तीखापन लाने के साथ-साथ कई सेहत लाभ दे सकती है, लेकिन मानसून के दौरान इसमें कीड़े लग जाते हैं।
इसके अलावा इसमें कई कीटाणु भी पनप जाते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए मानसून के दौरान हरी मिर्च खरीदने से बचें।
हालांकि, अगर आप इसे किसी कारणवश खरीद ही लेते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छे से धोएं।
#3
बैंगन
कई लोग बैंगन को अलग-अलग तरीके से अपने खाने में शामिल करते हैं, लेकिन मानसून के दौरान इसे खरीदने से बचें।
दरअसल, मानसून में बैंगन में कीटाणु पनप जाते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
वैसे बैंगन के साथ-साथ अन्य बरसाती सब्जियों जैसे करेला, कद्दू, टिंडे, परवल और लौकी आदि में भी कीटाणु पनप सकते हैं। इसलिए मानसून में इन्हें खरीदने से पहले थोड़ी सावधानी बरतें।
#4
टमाटर
टमाटर एक ऐसी सब्जी है, जो हर मौसम में मिलती है और इसमें भी मानसून के दौरान कीटाणु पनप सकते हैं, खासतौर से जब इन्हें सही तरह से स्टोर न किया जाए।
दरअसल, मानसून में टमाटर के बीजों में फफूंद लग जाती है और ये खाने के लिए सुरक्षित नहीं होते। इसलिए मानसून में टमाटर खरीदने से पहले थोड़ी सावधानी बरतें।
#5
फूलगोभी
फूलगोभी भी एक ऐसी सब्जी है, जो मानसून के दौरान कीटाणुओं से भर जाती है और खाने में भी कड़वी हो जाती है।
इसके अलावा इसमें कई कीटाणु भी पनप जाते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए मानसून में फूलगोभी खरीदने से बचें।
हालांकि, अगर आप इसे किसी भी कारण से खरीद ही लेते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छे से धोएं।