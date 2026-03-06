क्या मल्टीविटामिन्स स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं? जानिए सच्चाई

मल्टीविटामिन्स का सेवन करने से क्या स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है? यह सवाल अक्सर उठता रहता है। कई लोग मानते हैं कि मल्टीविटामिन्स लेने से उनकी सेहत बेहतर होती है, जबकि वैज्ञानिक अध्ययन इस पर अलग-अलग राय रखते हैं। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई मल्टीविटामिन्स का सेवन करना जरूरी है या नहीं। हम देखेंगे कि कैसे आहार संतुलित होने पर मल्टीविटामिन्स की जरूरत कम हो जाती है।

#1 मल्टीविटामिन्स की जरूरत कब पड़ती है? मल्टीविटामिन्स की जरूरत तब पड़ती है जब आपके खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अतिरिक्त विटामिन की जरूरत होती है क्योंकि उनके शरीर में खास पोषक तत्वों की कमी होती है। साथ ही उम्रदराज लोगों को भी कुछ खास विटामिन की जरूरत होती है। अगर आपका खाना संतुलित है और आप अलग-अलग प्रकार के फल, सब्जियां और अनाज खाते हैं तो आपको मल्टीविटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

#2 संतुलित आहार का महत्व समझें संतुलित आहार का मतलब है कि आप हर प्रकार के पोषक तत्वों को सही मात्रा में लें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स और खनिज सभी जरूरी होते हैं। जब आप संतुलित आहार लेते हैं तो आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं और आपको मल्टीविटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा संतुलित आहार से आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मजबूत होती है और आप स्वस्थ रहते हैं।

#3 ज्यादा मात्रा से बचें मल्टीविटामिन्स लेते समय अधिक मात्रा से बचना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में विटामिन लेने से नुकसान हो सकता है जैसे कि उल्टी, दस्त या सिरदर्द। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही मल्टीविटामिन्स लें। इसके अलावा किसी भी तरह की दवा या सप्लीमेंट को बिना जानकारी के लेना सही नहीं होता। सही मात्रा और समय पर लेना बहुत जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें और किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकें।

#4 प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करें पोषक तत्व प्राकृतिक स्रोतों से पोषक तत्व लेना हमेशा बेहतर होता है। फल, सब्जियां, अनाज और दूध आदि खाने में सभी जरूरी विटामिन्स और खनिज पाए जाते हैं। जब आप इन खाने का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले पोषक तत्व अधिक असरदार होते हैं और शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक खाने को अपनी डाइट में शामिल करें।