घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 खिलौने, जानिए तरीका

बच्चों के लिए खिलौने बहुत खास होते हैं। ये न केवल उनके खेलने का साधन होते हैं, बल्कि उनकी कल्पना और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ खास करना चाहते हैं तो घर पर खुद से खिलौने बनाना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इससे न केवल आपका बच्चा खुश होगा, बल्कि आप भी उसे बनाने में मजा पाएंगे। आइए आज हम आपको घर पर आसानी से बनाए जाने वाले खिलौने बताते हैं।

#1 रबर बैंड वाली कार रबर बैंड वाली कार एक मजेदार और सीखने वाला खिलौना है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लकड़ी के टुकड़े, पहिए, रबर बैंड और एक छोटा मोटर चाहिए। पहले लकड़ी के टुकड़ों को कार का आकार दें, फिर पहियों को जोड़ें। इसके बाद रबर बैंड को मोटर से जोड़ें। इस खिलौने से बच्चे न केवल खेलने में मजा लेंगे बल्कि विज्ञान और गणित की मूल बातें भी सीखेंगे।

#2 कागज की टॉर्च कागज की टॉर्च एक सरल और प्रभावशाली खिलौना है, जिसे आप पुराने कागज के रोल्स से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ रंगीन कागज, गोंद, चमकदार कागज और एक छोटा एलईडी लाइट चाहिए। सबसे पहले रंगीन कागज को रोल्स पर चिपकाएं, फिर चमकदार कागज से अलग-अलग आकार काटकर टॉर्च के सिर पर लगाएं। इससे बच्चे न केवल रोशनी का उपयोग सीखेंगे बल्कि कला और शिल्प में भी रुचि बढ़ेगी।

#3 कार्डबोर्ड पहेली कार्डबोर्ड पहेली बनाने के लिए आपको बस कुछ पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए होंगे। इनको अलग-अलग आकारों में काटें जैसे कि त्रिकोण, वर्ग आदि। अब इन आकारों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा चित्र बनाएं। इसके बाद धीरे-धीरे इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें ताकि बच्चे आसानी से खेल सकें। इस प्रकार की पहेली बच्चों की समस्या समाधान क्षमता और सोचने की शक्ति को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह उनके हाथों की कुशलता को भी सुधारता है।

#4 कपड़े की गुड़िया कपड़े की गुड़िया बनाने के लिए आपको कुछ पुराने कपड़े, धागा और बटन चाहिए होंगे। सबसे पहले कपड़े को मनचाहे आकार में काटें, फिर उसे सिलाई करके अंदर रूई भर दें। इसके बाद गुड़िया के चेहरे पर बटन लगाकर आंखें बनाएं। बाल बनाने के लिए ऊन या रंगीन धागे का उपयोग करें। यह गतिविधि बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और उन्हें अपने हाथों से काम करने का मौका देती है।