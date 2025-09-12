यात्रा के बैग को साफ और खुशबूदार बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान उपाय

यात्रा के लिए बैग का चयन करते समय न सिर्फ इसके आकार और डिजाइन पर ध्यान देना जरूरी है, बल्कि इसे साफ और सुगंधित रखना भी जरूरी है, खासतौर से अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो बैग के अंदर की सफाई और महक बहुत मायने रखती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने यात्रा के बैग को आसानी से साफ और सुगंधित कर सकते हैं।

#1 खाने का सोडा का इस्तेमाल करें खाने का सोडा एक बहुत ही कारगर चीज है, जिसका उपयोग आप यात्रा के बैग की सफाई के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच खाने का सोडा पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भरें। अब इस घोल को बैग के अंदरूनी हिस्से पर छिड़कें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बैग को अच्छे से साफ पानी से धो लें।

#2 सिरका भी है असरदार सिरका एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो बैग की बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप सिरके को पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे बैग के अंदरूनी हिस्से पर छिड़कें। कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर एक साफ कपड़े से पोछ दें। इससे बैग की सारी गंध चली जाएगी और यह ताजगी भरा महसूस होगा।

#3 खुशबूदार पाउडर का करें उपयोग खुशबूदार पाउडर आपके बैग को साफ करने के साथ-साथ उसे सुगंधित भी रख सकता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में खुशबूदार पाउडर को बैग के अंदर छिड़क दें और उसे कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद बैग को अच्छे से झाड़ दें ताकि अतिरिक्त पाउडर निकल जाए। इससे बैग की गंध दूर हो जाएगी और यह ताजगी भरा महसूस होगा। यह तरीका खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो अक्सर यात्रा करते हैं।

#4 नींबू का रस आएगा काम नींबू का रस न केवल बैग को साफ करता है, बल्कि उसे ताजगी भरी खुशबू भी देता है। इसके लिए एक नींबू का रस निकालकर उसे पानी में मिलाएं और इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस घोल को पूरे बैग पर छिड़कें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद बैग को हवा में सुखा लें। यह तरीका खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो अक्सर यात्रा करते हैं।