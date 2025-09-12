चेहरे पर सीरम लगाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा निखार

सीरम एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो चेहरे को पोषण देने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे लगाया जाता है? इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि चेहरे पर सीरम लगाने का सही तरीका क्या है ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। सही समय और तरीका जानकर आप अपने चेहरे को चमकदार और ताजगी भरा रख सकते हैं।

#1 चेहरे को साफ करें सीरम लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी और माइल्ड फेसवॉश से धो सकते हैं। इसके बाद एक साफ तौलिये से हल्के हाथों से थपथपाते हुए चेहरा सुखाएं। इससे आपकी त्वचा की गंदगी और तेल हट जाएगा, जिससे सीरम का असर बेहतर होगा और यह आपकी त्वचा में आसानी से समा जाएगा।

#2 टोनर का उपयोग करें चेहरे को साफ करने के बाद टोनर का उपयोग करें। टोनर त्वचा के छिद्रों को छोटा करने और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कॉटन पैड पर थोड़ा-सा टोनर लें और पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपकी त्वचा की नमी बनी रहेगी और यह सीरम के लिए तैयार हो जाएगी। टोनर लगाने से सीरम का असर भी बढ़ जाता है और आपकी त्वचा को एक ताजगी भरा लुक मिलता है।

#3 हाथों से लगाएं सीरम लगाने के लिए अपने हाथों को साफ करें और थोड़ी मात्रा में सीरम लें, फिर इसे अपने दोनों हाथों पर हल्के हाथों से फैलाएं। अब अपने चेहरे पर धीरे-धीरे उंगलियों से मालिश करें ताकि सीरम अच्छे से त्वचा में समा जाए। यह तरीका न केवल आपके चेहरे को पोषण देगा, बल्कि इसे चमकदार और ताजगी भरा भी बनाएगा। इससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी और यह मुलायम बनी रहेगी।

#4 थपथपाने की तकनीक अपनाएं सीरम लगाने के बाद उसे अच्छे से अवशोषित होने देना जरूरी है। इसके लिए अपने चेहरे पर हल्के हाथों से थपथपाएं। इससे सीरम त्वचा में गहराई तक पहुंचता है और उसका पूरा फायदा मिलता है। थपथपाने से रक्त संचार बढ़ता है और त्वचा को ताजगी मिलती है। यह तकनीक आपकी त्वचा को नमी देती है और इसे मुलायम बनाती है। इसके अलावा थपथपाने से सीरम का असर भी बढ़ जाता है और आपकी त्वचा स्वस्थ दिखती है।