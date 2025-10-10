दिवाली से पहले घर को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

दिवाली के मौके पर घर की साफ-सफाई करना एक परंपरा है। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है और ऐसे में आपको अपने घर की सफाई की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप त्योहार का पूरा आनंद ले पाएंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप दिवाली के लिए अपने घर को झक-झक कर साफ कर सकते हैं।

#1 घर की इस जगह से करें शुरूआत दिवाली की सफाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की सबसे गंदी जगह से शुरुआत करनी चाहिए। आमतौर पर घर के रसोईघर के बाद बाथरूम सबसे ज्यादा गंदा होता है। यहां पर आप रसोईघर और बाथरूम की अलमारी, सिंक, टाइल्स, टॉइलेट और फर्श को अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसके लिए आप सफेद सिरके, बेकिंग सोडा और नींबू जैसे प्राकृतिक क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 अलमारी, दराज और शेल्फ को करें साफ अलमारी, दराज और शेल्फ की सफाई के लिए सबसे पहले इनकी सारी चीजों को बाहर निकालें। इसके बाद अलमारी और दराज की सफाई के लिए गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर कपड़े से पोंछें, वहीं शेल्फ की सफाई के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरके भरें और इसे शेल्फ पर छिड़के, फिर इसे सूखे कपड़े से पोंछ दें।

#3 सोफे और कुर्सियों की करें सफाई अगर आपके घर में कपड़े का सोफा और कुर्सियां हैं तो उनकी सफाई के लिए सबसे पहले सोफे और कुर्सियों से कुशन को निकाल दें और उन्हें धूप दिखाएं। इसके बाद सोफे और कुर्सियों पर लगे दागों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण लगाएं, फिर गीले कपड़े से पोंछकर सूखा लें। अंत में कुशन को भी साफ करके सोफे और कुर्सियों पर लगा दें।

#4 सोने के कमरे की अलमारी और बिस्तर की करें सफाई सोने के कमरे की अलमारी और बिस्तर की सफाई के लिए पहले एक कपड़े को सिरके और पानी की बराबर मात्रा मिलाकर गीला करें, फिर इस कपड़े से अलमारी और बिस्तर को पोंछ दें। इसके बाद अलमारी और बिस्तर को सूखे कपड़े से पोंछकर खुला छोड़ दें ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। आप चाहें तो इन चीजों की सफाई के लिए बाजार से क्लीनर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये प्राकृतिक हो।