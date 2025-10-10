करवा चौथ: अगर आप गर्भवती हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सुख-समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं इस अवसर पर विशेष सावधानियां बरतें। इसका कारण है कि गर्भावस्था में महिलाओं को अतिरिक्त देखभाल और आराम की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको गर्भवती महिलाओं के लिए करवा चौथ पर ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं ताकि वे इस अवसर को सुरक्षित और सुखद बना सकें।

#1 पानी का सेवन है जरूरी गर्भावस्था में पानी का सेवन बहुत जरूरी है क्योंकि यह शरीर को तरोताजा रखता है और पेट के विकास में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। अगर आपको पानी पीना पसंद नहीं है तो नारियल पानी, बिना चीनी का नींबू पानी, छाछ या अन्य तरल पदार्थ का सेवन करें। साथ ही डॉक्टर के कहने पर इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय भी पीएं।

#2 डॉक्टर से लें सलाह अगर आप गर्भावस्था में हैं तो उपवास रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान उपवास रखने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन वे आपको कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले से ही उपवास रखने की योजना बनाई हुई है तो डॉक्टर से कहें कि वो आपके स्वास्थ्य के आधार पर उपवास रखने की अनुमति दें।

#3 पोषक आहार चुनें गर्भावस्था में पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करना जरूरी है क्योंकि इससे मां और बच्चे दोनों को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इसके लिए आप अपनी खाने की सूची में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और दूध से बने उत्पादों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी करें। साथ ही उपवास के दौरान अधिक तले और मसालेदार खाद्य पदार्थों से दूर रहें।

#4 भरपूर आराम करें गर्भावस्था में शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिनसे गुजरने के लिए आराम की बहुत जरूरत होती है। अगर आप उपवास रख रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आराम करना बेहद जरूरी है। इसलिए ऐसे काम न करें, जिससे आपको थकान महसूस हो। इसके अलावा उपवास के दौरान पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगी और आपके शरीर को भी भरपूर आराम मिलेगा।