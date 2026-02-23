त्योहारों पर बनाएं पनीर से ये अनोखे व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

पनीर भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हम आपको पनीर से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आपके त्योहारों को और भी खास बना देंगे। इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। आइए इन व्यंजनों की विधि जानते हैं।

#1 पनीर टिक्का पाव पनीर टिक्का पाव एक बेहतरीन नाश्ता है, जो किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसा जा सकता है। इसे बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों में मिलाकर रखें, फिर इन्हें तंदूर या ओवन में पकाएं। अब आटे की लोई बनाकर उसमें देसी घी लगाएं और उसे तवे पर सेंकें। इसके बाद इसमें पनीर टिक्का भरें और इसे हरी चटनी और प्याज के साथ गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन सभी को पसंद आएगा।

#2 पनीर बॉल्स पनीर बॉल्स एक आसान और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप किसी भी अवसर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू में कद्दूकस किया हुआ पनीर मिलाएं, फिर इसमें नमक, मिर्च, हरी मिर्च और धनिया पत्ते डालकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तेल में तल लें। इसे गर्मागर्म हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

#3 पनीर की सब्जी पनीर की सब्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को भूनकर ग्रेवी तैयार करें, फिर इसमें क्यूब्स में कटा हुआ पनीर डालें और कुछ देर पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।

#4 पनीर की टिक्की पनीर की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जो किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसा जा सकता है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू और कदूकस किया हुआ पनीर मिलाकर उसमें नमक, मिर्च, हरी मिर्च और धनिया पत्ते डालकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंक लें। इसे गर्मागर्म हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन सभी को पसंद आएगा।