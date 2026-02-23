राजमा से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

राजमा का नाम सुनते ही आपके मन में एक ही व्यंजन की रेसिपी आती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजमा से कई अन्य स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, राजमा न सिर्फ चावल के साथ बल्कि कई अन्य चीजों के साथ भी बेहतरीन लगता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे राजमा व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 राजमा पकोड़ा राजमा पकोड़ा एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उसे उबालकर उसका छिलका निकालें। अब उबले हुए राजमा को मिक्सी में पीस लें और उसमें बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर तेल में तलें और गर्मागर्म परोसें।

#2 राजमा की टिक्की राजमा टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए राजमा को मैश करें, फिर उसमें उबले आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्का सा तेल डालकर सेंक लें। इसे पुदीने की चटनी और इमली की चटनी के साथ परोसें।

Advertisement

#3 राजमा रोल राजमा रोल एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप लंच बॉक्स या पार्टी में परोस सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए राजमा को मैश करें, फिर उसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर, प्याज और सलाद पत्ते मिलाएं। अब इस मिश्रण को पूरी या नान पर फैलाकर रोल बनाएं और ऊपर से दही या चटनी डाल दें। इसे ठंडा या हल्का गर्म परोस सकते हैं।

Advertisement

#4 राजमा बिरयानी राजमा बिरयानी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को उबाल लें, फिर एक पैन में प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए राजमा डालें और थोड़ी देर पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद उबले हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसे रायता या सलाद के साथ परोसें।