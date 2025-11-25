ये हैं कपूर खानदान के पसंदीदा पकवान, 'डाइनिंग विद द कपूर्स' में हुआ खुलासा
क्या है खबर?
बॉलीवुड में कपूर खानदान का हमेशा से बोल बाला रहा है। इस परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कई शानदार कलाकार दिए, जो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। करीना कपूर ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि उनका पूरा परिवार बहुत बड़ा 'फूडी' है। अब उनके पसंदीदा पकवानों का खुलासा नेटफ्लिक्स के नए शो 'डाइनिंग विद द कपूर्स' में किया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं।
#1
दही पकौड़ा कढ़ी
कपूर परिवार की बात हो और कढ़ी का जिक्र न किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। शो के दौरान सामने आया कि ये सितारे दही पकौड़ा कढ़ी चाव से खाते हैं। कढ़ी खट्टे दही, बेसन, पानी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर को मिलाकर बनाई जाती है। पकौड़े बेसन, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर के घोल से बनते हैं। परोसने से पहले कढ़ी में तड़का भी लगाया जाता है।
#2
ब्रुन पाव
ब्रुन पाव मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है, जो ईरानी कैफे में सबसे अच्छा मिलता है। यह एक खास तरह का पाव होता है, जो बहुत ही मुलायम होता है। इसकी बाहरी परत हल्की कुरकुरी होती है और यह अंदर से बिलकुल नरम होता है। इसका आनंद चाय के साथ लिया जाता है और इसमें जैम या मक्खन लगाकर खाया जाता है। यह पाव मैदे से बनता है और इसे बेक करके तैयार किया जाता है।
#3
मैक एंड चीज
मैक एंड चीज एक पश्चिमी पकवान है, जो कपूर परिवार के सदस्यों को पसंद आता है। यह एक चीजी पास्ता होता है, जिसे बेक करके बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले मैक्रोनी उबालें और उसे छान लें। अब एक कटोरे में मक्खन पिघलाएं और मैदा भूनें। इसमें दूध डालें और अलग-अलग प्रकार की ढेर सारी चीज मिलाएं। इसमें उबली मैक्रोनी शामिल करें, अपनी पसंद के मसाले डालें और ऊपर से ढेर सारी चीज डालकर बेक कर लें।
#4
छिलके वाले आलू
राज कपूर के 100वें जन्मदिन की दावत के दौरान कपूर परिवार ने छिलके वाले आलू का भी लुत्फ उठाया था। इसे बनाने के लिए आलू को उबाल लें और उनके छिलके उतारे बिना बड़े टुकड़ों में काट लें। इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, प्याज और लहसुन भूनें। इसके बाद इसमें अपनी पसंद के मसाले मिलाएं और आलू भी डाल दें। ऊपर से धनिया डालें और मालाबार पराठे के साथ खाएं।
#5
ट्रफल दाल
कपूर खानदान में दाल को एक अलग ट्विस्ट दिया गया, जिससे वह और भी लजीज बन गई। दरअसल, इस परिवार के सदस्य सादी दाल में ट्रफल का स्वाद मिलाना पसंद करते हैं। ट्रफल एक तरह का खाने लायक फंगस होता है, जो पेड़ों के आस-पास उगता है। दाल बनाने के बाद उसमें ट्रफल के तेल का तड़का लगाएं और ऊपर से ढेर सारा घी भी डाल दें। ये सभी पकवान आपको भी जरूर पसंद आएंगे।