महंगे लहंगे का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

लहंगा एक ऐसा पारंपरिक परिधान है, जो भारतीय महिलाओं के कपड़ों का अहम हिस्सा है, खासतौर पर शादी-ब्याह जैसे खास मौकों पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लहंगा खरीदने के बाद उसका सही तरीके से ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि वह लंबे समय तक नए जैसा बना रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने महंगे लहंगे को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 लहंगे को धोने से बचें लहंगे को धोना एक बुरा विचार हो सकता है क्योंकि इससे उसके कपड़े का रंग फीका पड़ सकता है या उसकी कढ़ाई खराब हो सकती है। बेहतर होगा कि आप लहंगे को साफ करने के लिए सूखी सफाई का सहारा लें। सूखी सफाई से लहंगे की गंदगी दूर होती है और उसका रंग भी बरकरार रहता है। इसके अलावा ड्राई क्लीन से लहंगे की चमक भी बनी रहती है।

#2 हल्का साबुन या शैंपू करें इस्तेमाल अगर आप लहंगे को धोना चाहते हैं तो इसके लिए हल्का साबुन या शैंपू का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें, फिर उसमें थोड़ा-सा हल्का साबुन या शैंपू मिलाएं। अब लहंगे को इस मिश्रण में 5-10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। ध्यान रखें कि लहंगे को धोते समय तेज रगड़ न करें क्योंकि इससे इसकी कढ़ाई खराब हो सकती है।

#3 स्टोर करते समय इस्तेमाल करें कपड़े का बैग लहंगे को स्टोर करते समय कपड़े का बैग इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह धूल-मिट्टी और नमी से बचाने में मदद करता है। कपड़े का बैग न होने पर आप पुराने चादरों या सूती कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहंगे को कपड़े के बैग में रखने से उसकी चमक बनी रहती है और वह लंबे समय तक नए जैसा दिखता है।

#4 लहंगे पर कीड़े लगने से ऐसे बचाएं लहंगे पर कीड़े लगना एक आम समस्या है, खासकर जब इसे लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। इसे रोकने के लिए आप लहंगे के साथ नीम के तेल में भिगोया हुआ कपड़ा रखें या फिर कपूर का टुकड़ा रखें। ये सभी चीजें प्राकृतिक कीट नाशक की तरह काम करती हैं। इसके अलावा समय-समय पर लहंगे को बाहर निकालकर धूप दिखाना भी फायदेमंद हो सकता है।