दिलजीत दोसांझ का अनुशासन करेगा आपको प्रेरित, गायक ने खुद साझा किया अपना सख्त वर्कआउट रूटीन

दिलजीत दोसांझ के गीत बच्चे-बच्चे की जुबान पर रहते हैं, क्योंकि उनका नाम इस सदी के सबसे कमाल गायकों में शुमार होता है। वह न केवल देशवासियों को अपना दीवाना बना रहे हैं, बल्कि दुनियाभर के लोगों को अपने गानों पर नचा रहे हैं। अब उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपना फिटनेस रूटीन साझा किया है। पूरा वीडियो उनके मजाकिया अंदाज में ही बनाया गया है, लेकिन उनके अनुशासन का सबूत देता है।

वीडियो सुबह साढ़े 4 बजे शुरू होता है दिलजीत का दिन वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है, जिसमें दिलजीत ने अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन दिखाया है। उनके दिन की शुरुआत साढ़े 4 बजे होती है और वह सुबह-सुबह ही कड़ी कसरत में जुट जाते हैं। वह व्लॉग की शुरुआत 'जय गुरुदेव' कह कर करते हैं और पूरे उत्साह के साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले वह अंडे लेने के लिए मुर्गियों के घर में जाते हैं और उनके साथ खेलते भी दिखाई देते हैं।

एक्सरसाइज दिलजीत के रूटीन में शामिल हैं ये एक्सरसाइज दिलजीत के वर्कआउट रूटीन में सबसे पहली एक्सरसाइज सीढ़ियां चढ़ना-उतरना है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पैरों की ताकत बढ़ती है। इसके बाद वह पुश-अप्स करते हैं, जिससे ऊपरी शरीर मजबूत होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। दिलजीत के रूटीन में जम्पिंग जैक्स एक्सरसाइज भी शामिल रहती है, जिसकी मदद से कैलोरी और वसा जलती है। इसके बाद वह हाथों में डंबल उठाकर चेस्ट प्रेस और कोबरा स्ट्रेच भी करते हैं।

डाइट कसरत के बाद दिलजीत खाते हैं ये चीजें कसरत खत्म करने के बाद दिलजीत हरे जूस का सेवन करते नजर आते हैं। इसमें ढेर सरे फल और पौष्टिक सब्जियां शामिल की जाती हैं और इसे ताजा बनाया जाता है। जूस पीते-पीते गायक अपने डोले-शोले दिखाते हैं। इसके बाद वह नाश्ते में फलों का सेवन करते हैं। वह एक कटोरे में लाल अंगूर, ब्लूबेरी और केले के टुकड़े शामिल करते हैं और ऊपर से 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालकर खाते हैं। इससे पहले वह ड्रैगन फ्रूट भी खाते हैं।

