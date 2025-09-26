बाजरे की रोटी से लेकर मल्टीग्रेन रोटी तक, जानिए इन 6 रोटियों के स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
रोटी भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है। आजकल कई तरह की रोटियां बाजार में उपलब्ध हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, मिस्सी रोटी और मल्टीग्रेन रोटी जैसे विकल्प पोषक तत्वों से भरपूर हैं। आइए जानते हैं कि इन रोटियों का सेवन कैसे किया जाना चाहिए और ये हमारी सेहत पर क्या असर डालती हैं।
#1
बाजरे की रोटी
बाजरे की रोटी ग्लूटेन-मुक्त होती है, जो इसे सीलियक रोगियों के लिए सही रहती है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन-B6 की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को बेहतर बनाती है। इसे खाने का सही तरीका है कि आप इसे घी या तेल लगाकर खाएं क्योंकि इससे इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है और यह अधिक स्वादिष्ट बनती है। इसके साथ दही या सब्जी खाना भी अच्छा रहता है।
#2
ज्वार की रोटी
ज्वार की रोटी आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। इसे खाने का सही तरीका है कि आप इसे मक्खन या घी लगाकर खाएं क्योंकि इससे इसका स्वाद बढ़ता है और यह अधिक पौष्टिक बनती है। इसके साथ हरी सब्जी या दही खाना भी अच्छा रहता है।
#3
रागी की रोटी
रागी की रोटी कैल्शियम का अच्छा स्रोत होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। इसे खाने का सही तरीका है कि आप इसे नारियल के तेल या घी लगाकर खाएं क्योंकि इससे इसका स्वाद बढ़ता है और यह अधिक पौष्टिक बनती है। इसके साथ सांभर या चटनी खाना भी अच्छा रहता है।
#4
मिस्सी रोटी
मिस्सी रोटी बेसन से बनाई जाती है, जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। इसमें फाइबर होता है, जो पाचन को स्वस्थ रखता है। इसे खाने का सही तरीका है कि आप इसे मक्खन या घी लगाकर खाएं क्योंकि इससे इसका स्वाद बढ़ता है और यह अधिक पौष्टिक बनती है। इसके साथ रायता या सब्जी खाना भी अच्छा रहता है। यह संयोजन आपके भोजन को संतुलित और पौष्टिक बनाता है।
#5
मल्टीग्रेन रोटी
मल्टीग्रेन रोटी कई अनाजों से बनाई जाती है, जिसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि शामिल होते हैं। इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को बेहतर बनाती है। इसे खाने का सही तरीका है कि आप इसे सब्जी या दही के साथ खाएं क्योंकि इससे इसका स्वाद बढ़ता है और यह अधिक पौष्टिक बनती है। यह संयोजन आपके भोजन को संतुलित और पौष्टिक बनाता है।