चेहरे पर हो गए हैं छोटे-छोटे कॉमेडोनल मुंहासे? जानिए इन्हें कैसे किया जा सकता है ठीक

कई लोगों के चेहरे पर बहुत छोटे मुंहासे हो जाते हैं, जो आसानी से ठीक नहीं होते। ये लाल या सफेद रंग के दाने होते हैं, जिनमें गंदगी भर जाती है। ये गंदगी मृत त्वचा, वाइटहेड्स या ब्लैकहेड्स हो सकती है। ये आम तौर पर पसीने या तैलीयपन की वजह से होते हैं और संपूर्ण लुक को खराब करते हैं। आज के लेख में हम इन्हीं कॉमेडोनल मुंहासों के बारे में बात करेंगे और इन्हें ठीक करने के तरीके जानेंगे।

मतलब क्या होते हैं कॉमेडोनल मुंहासे? कॉमेडोनल मुंहासे ऐसे दाने होते हैं, जो त्वचा के रोमछिद्रों के बंद हो जाने से उत्पन्न हो सकते हैं। जब रोमछिद्रों में पसीना या तेल भर जाता है तो वे बड़े नजर आने लगते हैं और बंद हो जाते हैं। इसके बाद वे छोटे-छोटे दानों में बदल जाते हैं, जो सूजन वाले मुंहासे नहीं होते। हार्मोनल बदलाव और मृत त्वचा कोशिकाओं का ठीक से साफ न होना कॉमेडोनल मुहासों के मुख्य कारण हो सकते हैं।

#1 दिन में 2 बार मुंह धोएं त्वचा की देखभाल के लिए चेहरे को अच्छी तरह साफ करना बेहद जरूरी होता है। अगर आप दिन में कम से कम 2 बार अपना मुंह धुलेंगे तो कॉमेडोनल मुंहासे आसानी से ठीक हो जाएंगे। इसके लिए एक सौम्य क्लींजर का इस्तेमाल करना सही रहता है, जो मुंहासे पैदा न करने वाली सामग्री से बना हो। मुंह धोने से गंदगी, अतिरिक्त तेल, पसीना और मृत त्वचा अच्छी तरह साफ हो जाएगी और रोमछिद्र बंद नहीं होंगे।

#2 स्टीम लें कॉमेडोनल मुंहासे आम मुंहासों से ज्यादा जिद्दी होते हैं। ऐसे में भाप यानि स्टीम लेना उनका सफाया करने का बढ़िया तरीका हो सकता है। ऐसा करने से बंद रोमछिद्र खुल जाते हैं, जिसके चलते उनमें भरी गंदगी को साफ कर पाने में आसानी होती है। इसके लिए एक कटोरे में गर्म पानी भरें और अपने चेहरे को उसके पास ले जाएं। भाप को चेहरे पर लगने दें और इस दौरान तौलिए से चेहरे को ढककर रखें, ताकि ज्यादा असर हो।

#3 स्क्रब का इस्तेमाल करें भाप लेने के बाद जब आपके रोमछिद्र खुल जाएंगे तो उन्हें साफ करने के लिए त्वचा को एक्सफोलिएट करें। इसके लिए एक सौम्य स्क्रब का सहारा लें, जो गहराई तक त्वचा की सफाई कर सके। ऐसा स्क्रब चुनें, जिसमें सैलीसिलिक एसिड जैसी तैलीयपन कम करने वाली सामग्री मौजूद हो। इसके अलावा छोटे कणों वाला स्क्रब चुनना बेहतर होगा। कठोर रसायनों और सुगंध वाले स्क्रब लगाने से बचें, जो त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं।