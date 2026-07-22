उत्तर प्रदेश के बटाशे, दिल्ली के गोलगप्पे; मुंबई की पानीपुरी और बंगाल के पुचका में अंतर

मुंबई की पानीपुरी में भी फिलिंग के तौर पर उबले हुए आलू, छोले, मटर, प्याज और चटनी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसमें थोड़ा मसालेदार पानी शामिल होता है, जो इसे एक अलग स्वाद देता है।

साथ ही यहां पर फिलिंग के लिए आपको बटाटा यानि आलू और रगड़ा यानि मटर चुनना पड़ता है। इसके अलावा इसकी फिलिंग में कच्चे आम का भी इस्तेमाल किया जाता है।

मुंबई की पानीपुरी का स्वाद मसालेदार और चटपटा होता है।