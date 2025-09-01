डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करते समय न करें ये गलतियां, पड़ सकता है रीढ़ पर भारी

डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ-साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी दे सकती है। हालांकि, इसे करते समय कुछ गलतियां रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको डेडलिफ्ट करते समय बचना चाहिए। ये गलतियां आपकी रीढ़ की हड्डी को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं और गंभीर चोट का कारण बन सकती हैं।

#1 वजन को फेंकना या लटकाना डेडलिफ्ट करते समय वजन को फेंकना या लटकाना एक बड़ी गलती है। इससे आपकी रीढ़ पर बहुत दबाव पड़ता है और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। वजन को हमेशा धीरे-धीरे नीचे लाएं और उसे जमीन पर रखें। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और चोट लगने का खतरा कम होगा। इसके अलावा वजन को ऊपर उठाते समय भी उसे नियंत्रित तरीके से उठाएं, ताकि आपकी रीढ़ पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

#2 गलत तरीके से उठाना या छोड़ना डेडलिफ्ट करते समय वजन को गलत तरीके से उठाना या छोड़ना भी एक बड़ी गलती है। वजन को हमेशा अपने पैरों के करीब रखते हुए उठाएं और छोड़ें। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और चोट लगने का खतरा कम होगा। वजन को उठाते समय घुटनों को थोड़ा मोड़ें और पीठ को सीधा रखें ताकि रीढ़ पर अनावश्यक दबाव न पड़े। इसके अलावा वजन को जमीन पर धीरे-धीरे रखें ताकि आपकी मांसपेशियां संतुलित रहें।

#3 गलत पकड़ का उपयोग करना डेडलिफ्ट करते समय पकड़ का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। गलत पकड़ से आपकी हथेलियां फिसल सकती हैं या दर्द हो सकता है। हमेशा अपनी हथेलियों को बारबेल पर मजबूती से पकड़ें और सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां पूरी तरह से खुली हों। इसके अलावा पकड़ को बदलते रहें ताकि आपकी मांसपेशियां संतुलित रहें। सही पकड़ से आपकी व्यायाम अधिक प्रभावी होगी और चोट लगने का खतरा भी कम होगा।

#4 कूल्हों को अधिक उठाना या झुकाना डेडलिफ्ट करते समय कूल्हों को अधिक उठाना या झुकाना भी एक सामान्य गलती हो सकती है। इससे आपकी पीठ पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा अपने कूल्हों को नियंत्रित रखें और उन्हें सीधे रखें ताकि आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करें। इसके अलावा कूल्हों को अधिक उठाने से आपकी व्यायाम का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसलिए सही तरीके से कूल्हों को नियंत्रित रखना जरूरी है।