बॉलीवुड ने दिलाई इन 5 कम लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को पहचान, यात्रा की बनाएं योजना

बॉलीवुड दुनिया की सबसे मशहूर फिल्म इंडस्ट्री में से एक है, जो सबसे ज्यादा फिल्में बनाती है। हिंदी फिल्मों में जो भी कलाकार अभिनय करते हैं, उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। हालांकि, बॉलीवुड केवल अभिनेताओं को ही नहीं, बल्कि जगहों को भी प्रचिलित करता है। जिन स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग होती है, वे खुद-ब-खुद ही मशहूर हो जाते हैं। आप इन पर्यटन स्थलों की यात्रा पर जाने की योजना बनाएं, जिन्हें बॉलीवुड ने प्रचलित किया है।

#1 पुरंदरे वाडा पुणे में स्थित पुरंदरे वाडा के बारे में तब तक ज्यादा लोग नहीं जानते थे जब तक उसे 'तुम्बाद' फिल्म में नहीं दिखाया गया। यह एक ऐतिहासिक हवेली है, जो मराठा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। यह पुरंदरे परिवार का पुश्तैनी महल है, जो पुणे जिले के सासवड में स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसमें एक बड़ा आंगन, लकड़ी के खंभे और नक्काशीदार दरवाजे लगे हुए हैं।

#2 चित्तौरगढ़ किला 'पद्मावत' फिल्म की शूटिंग चित्तौड़गढ़ किले में हुई थी, जिसके बाद यह चर्चा में आ गया। 7वीं शताब्दी में बना यह किला समुद्र तल से 180 मीटर ऊपर स्थित है और 700 एकड़ में फैला है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। रानी पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए इसी स्थान पर जौहर किया था। आप अगर इसकी यात्रा पर जाते हैं तो आप रानी पद्मिनी का किला भी देख सकते हैं।

#3 चोमू किला अक्षय कुमार की मजेदार और डरावनी फिल्म 'भूल भुलैया' को राजस्थान के चोमू किले में फिल्माया गया था। यह जयपुर में स्थित है और राजपूत, मुगल और अंग्रेजी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस किले की स्थापना 16वीं शताब्दी में राव गोपालजी द्वारा करवाई थी, जिसमें उनकी सेना और सरदार रहा करते थे। बाद में इसे राजसी किला बना दिया गया था और अब यह एक होटल में तब्दील हो चुका है।

#4 शनिवार वाडा अगर आपने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' देखी है तो आप शनिवार वाडा से जरूर वाकिफ होंगे। यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है, जहां पेशवा रहा करते थे। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में करवाया था, जो पेशवाओं का मुख्यालय भी था। 1818 में अंग्रेजों से हार के बाद पेशवाओं ने इसे छोड़ दिया था और 1828 में भीषण आग लगने से यह काफी हद तक नष्ट हो गया था।